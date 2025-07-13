Spotify, Türkiye’den çekiliyor mu?

Spotify, bazı çalma listelerinin “provokatif ve tahrik edici” olduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma nedeniyle Türkiye'den ayrılmayı değerlendiriyor.

ÖMER TEMÜR - Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, Türkiye’de yürütülen soruşturma sebebiyle Türkiye’den tamamen çekilmeyi değerlendiriyor.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify’ı “toplumun inanç ve değerlerine aykırı içeriklere yer vermekle” eleştirmişti. Platformdaki bazı çalma listelerinin “provokatif ve tahrik edici” olduğu aktarılmış, ardından Rekabet Kurumu, soruşturma başlatmıştı.

The Times’ın haberine göre Spotify, el yükselterek ülkedeki hizmetlerini durdurma tehdidinde bulundu.

Şirket kaynakları Türk yetkililerle iş birliği için çalıştıklarını ancak “piyasadaki faaliyetlerini askıya almak veya Türkiye’den tamamen çıkmak” dâhil bütün senaryoları değerlendirdiklerini söyledi.