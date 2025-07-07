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Spotify kapanıyor mu? Rekabet Kurulu Başkanı Küle açıklama yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spotify kapanıyor mu? Rekabet Kurulu Başkanı Küle açıklama yaptı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kullanıcısı olan dijital müzik platformu Spotify, Rekabet Kurumu’nun başlattığı inceleme ile gündeme geldi. Konuya ilişkin Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'den açıklama geldi. Küle, Spotify hakkında çalışma başlattıklarını duyurdu. Peki, Spotify kapanıyor mu? İşte tüm ayrıntılar..

Dijital müzik dünyasının küresel deviSpotifyhakkında inceleme başlatılması üzerine tartışmaların odağı haline geldi.

28 Haziran 2025 tarihinde Rekabet Kurumu, Spotify’ın Türkiye’deki faaliyetlerinin rekabet kurallarına uygunluğunu ölçmek adına kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Spotify kapanıyor mu? Rekabet Kurulu Başkanı Küle açıklama yaptı - 1. Resim

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı’nın Spotify’ın çalma listelerinde ise “dini ve milli değerlere aykırı içerikler” bulunduğu yönündeki açıklamalarda yer verildi. Peki, Spotify kapanıyor mu? İşte tüm ayrıntılar...

Spotify kapanıyor mu? Rekabet Kurulu Başkanı Küle açıklama yaptı - 2. Resim

SPOTİFY KAPANIYOR MU?

Rekabet Kurulu, dijital müzik platformu Spotify hakkında Türkiye'deki faaliyetlerinin 4054 sayılı kanuna aykırılık taşıyıp taşımadığı belirlemek üzere inceleme başlattı.

Spotif'in rekabeti engelleyip engellemediği ve içerik erişiminde ayrımcılık yapıp yapmadığı konusunda inceleme yapılacağı açıklandı. Şu an için Spotify açıktır. Kapanıp kapanmayacağına ilişkin şu an için resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Spotify'deki içeriklerin uzun süredir yakından takip edildiğini belirterek kamuoyunun ve sanat dünyasının hassasiyetleri doğrultusunda gerekli ikazların gerçekleştiği belirtildi.

Spotify kapanıyor mu? Rekabet Kurulu Başkanı Küle açıklama yaptı - 3. Resim

SPOTİFY’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Spotify platformu tarafından, yayımlanan bazı içerikler nedeniyle Rekabet Kurulunun başlattığı incelemeyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Rekabet Kurulunun başlattığı incelemeden haberdarız. İnceleme kapsamında işbirliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız. Spotify olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz.

Türkiye'ye olan bağlılığımız son derece açık: Sadece 2024 yılında Türkiye müzik sektörüne 2 milyar liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdik, Türkiye Top 50 listesinin yüzde 90'ını oluşturan Türk sanatçıları kapsamlı bir şekilde çalma listelerimize dahil ettik ve Türk sanatçıların global telif gelirlerinin artmasında kilit bir rol oynadık. Bu global telifler şu anda Türk sanatçıların platformumuzda elde ettikleri toplam kazancın yarısından fazlasını oluşturuyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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