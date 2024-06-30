Yunanistan Keratea'daki yangın yerleşim birimlerine geldi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Haziran 2024 15:09 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 15:18 - Güncelleme:

Yangın, Yunanistan, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yakın mesafedeki Keratea'da çıkan yangın, yerleşim birimlerine ulaştı. Acil koduyla Palaiokamariza, Lavreotiki, Markati, Plaka ve Panorama gibi bazı yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi istendi.