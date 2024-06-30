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Yunanistan Keratea'daki yangın yerleşim birimlerine geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yunanistan Keratea&#039;daki yangın yerleşim birimlerine geldi
Yangın, Yunanistan, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yakın mesafedeki Keratea'da çıkan yangın, yerleşim birimlerine ulaştı. Acil koduyla Palaiokamariza, Lavreotiki, Markati, Plaka ve Panorama gibi bazı yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi istendi.

Atina'ya 50 kilometre mesafedeki Keratea'da çıkan orman yangını yerleşim birimlerine ulaştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keratea'da çıkan orman yangınının yerleşim birimlerine ulaştığı bildirildi.

Yunanistan Keratea'daki yangın yerleşim birimlerine geldi - 1. Resim

YANGIN BÖLGESİNDE TAHLİYE ALARMI

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajda Keratea yakınlarındaki Palaiokamariza, Lavreotiki, Markati, Plaka ve Panorama gibi bazı yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi istendi.

Yunanistan Keratea'daki yangın yerleşim birimlerine geldi - 2. Resim

YANGIN YERLEŞİM BİRİMLERİNE GELDİ

Yunan Devlet Televizyonuna konuşan Lavreotiki Belediye Başkan Yardımcısı da orman yangınının bölgedeki evlere ulaştığını belirtti. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken bölgedeki şiddetli rüzgarlar, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yunanistan Keratea'daki yangın yerleşim birimlerine geldi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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