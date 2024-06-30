Yunanistan Keratea'daki yangın yerleşim birimlerine geldi
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yakın mesafedeki Keratea'da çıkan yangın, yerleşim birimlerine ulaştı. Acil koduyla Palaiokamariza, Lavreotiki, Markati, Plaka ve Panorama gibi bazı yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi istendi.
Atina'ya 50 kilometre mesafedeki Keratea'da çıkan orman yangını yerleşim birimlerine ulaştı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keratea'da çıkan orman yangınının yerleşim birimlerine ulaştığı bildirildi.
YANGIN BÖLGESİNDE TAHLİYE ALARMI
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajda Keratea yakınlarındaki Palaiokamariza, Lavreotiki, Markati, Plaka ve Panorama gibi bazı yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi istendi.
YANGIN YERLEŞİM BİRİMLERİNE GELDİ
Yunan Devlet Televizyonuna konuşan Lavreotiki Belediye Başkan Yardımcısı da orman yangınının bölgedeki evlere ulaştığını belirtti. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken bölgedeki şiddetli rüzgarlar, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı