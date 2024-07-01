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Fenerbahçe'den 347 milyonluk dev anlaşma! Resmi açıklama KAP'a bildirildi

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Fenerbahçe&#039;den 347 milyonluk dev anlaşma! Resmi açıklama KAP&#039;a bildirildi
Fenerbahçe, Otokoç, Sponsorluk, Haber

Spor Haberleri

Yeni sezona iddialı hazırlanan Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğu için Otokoç ile 1 senelik anlaşma yapıldığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğu için Otokoç ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

KAP'a yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2024/2025 sezonu için sözleşme bedeli 243.582.500 TL + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

Ayrıca yurt dışı ve yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103.522.563 TL + KDV net başarı primi ödenecektir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

 

Düzenleyen:  - Spor
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