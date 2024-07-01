Mourinho istedi Ali Koç harekete geçti! Fenerbahçe'nin yeni forveti İspanya'dan geliyor
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Edin Dzeko ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, yeni golcüsünü İspanya'da getiriyor. Sarı-lacivertliler, Sevilla'nın yıldızı Youssef En-Nesyri için devreye girdi.
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalara başladı.
Sevilla'dan Youssef En-Nesyri ile ilgilenen Sarı-lacivertliler, Faslı golcü için kesenin ağzını açtı.
Mourinho'nun da alınmasını istediği 27 yaşındaki yıldız için 15 milyon euroluk teklif yapıldığı öne sürüldü.
FENERBAHÇE'DEN EN-NESYRI BOMBASI
Oyuncuyu ikna eden Fenerbahçe'nin bonservis pazarlığına devam ettiği ve transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi.
Roma ve Suudi Arabistan ekiplerinin de devreye girdiği En-Nesyri'nin Türkiye'de futbol oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
Şampiyonluk kadrosu kurulacağının sözünü veren Ali Koç'un taraftarları mutlu edecek gelişmeyi kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.