Mourinho istedi Ali Koç harekete geçti! Fenerbahçe'nin yeni forveti İspanya'dan geliyor

Edin Dzeko ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, yeni golcüsünü İspanya'da getiriyor. Sarı-lacivertliler, Sevilla'nın yıldızı Youssef En-Nesyri için devreye girdi.

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalara başladı.

Sevilla'dan Youssef En-Nesyri ile ilgilenen Sarı-lacivertliler, Faslı golcü için kesenin ağzını açtı.

Mourinho'nun da alınmasını istediği 27 yaşındaki yıldız için 15 milyon euroluk teklif yapıldığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN EN-NESYRI BOMBASI

Oyuncuyu ikna eden Fenerbahçe'nin bonservis pazarlığına devam ettiği ve transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

Roma ve Suudi Arabistan ekiplerinin de devreye girdiği En-Nesyri'nin Türkiye'de futbol oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Şampiyonluk kadrosu kurulacağının sözünü veren Ali Koç'un taraftarları mutlu edecek gelişmeyi kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.