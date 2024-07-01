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Mourinho istedi Ali Koç harekete geçti! Fenerbahçe'nin yeni forveti İspanya'dan geliyor

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Mourinho istedi Ali Koç harekete geçti! Fenerbahçe&#039;nin yeni forveti İspanya&#039;dan geliyor
Fenerbahçe, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Edin Dzeko ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, yeni golcüsünü İspanya'da getiriyor. Sarı-lacivertliler, Sevilla'nın yıldızı Youssef En-Nesyri için devreye girdi.

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalara başladı.

Sevilla'dan Youssef En-Nesyri ile ilgilenen Sarı-lacivertliler, Faslı golcü için kesenin ağzını açtı.

Mourinho'nun da alınmasını istediği 27 yaşındaki yıldız için 15 milyon euroluk teklif yapıldığı öne sürüldü.

Mourinho istedi Ali Koç harekete geçti! Fenerbahçe'nin yeni forveti İspanya'dan geliyor - 1. Resim

FENERBAHÇE'DEN EN-NESYRI BOMBASI

Oyuncuyu ikna eden Fenerbahçe'nin bonservis pazarlığına devam ettiği ve transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

Roma ve Suudi Arabistan ekiplerinin de devreye girdiği En-Nesyri'nin Türkiye'de futbol oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Şampiyonluk kadrosu kurulacağının sözünü veren Ali Koç'un taraftarları mutlu edecek gelişmeyi kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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