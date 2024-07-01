Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'da! Sözleşme detayları belli oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'da! Sözleşme detayları belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul&#039;da! Sözleşme detayları belli oldu

Spor Haberleri

Transfer hazırlıklarına başlayan Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe formasını giyen Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı. Belçikalı yıldızın ailesiyle beraber İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Transfer düğmesine basan Galatasaray, ilk yıldızını İstanbul'a getirdi.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maçta 24 gol atan Michy Batshuayi'nin bugün İstanbul'a geldiği belirtildi.

Belçikalı yıldızın 3 yıllık kontrat imzalayacağı ve yeni sezon forma lansmanında rol alacağı konuşuluyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'da! Sözleşme detayları belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY BATSHUAYI'YE NE KADAR ÖDEYECEK?

Öte yandan Galatasaray'ın Batshuayi'ye yıllık 3'er milyon euro maaş ve imza ücreti ödeyeceği kaydedildi. 

Tecrübeli golcü Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terletmişti.

 

Düzenleyen:  - Spor
Meteoroloji'den 10 kent için sarı kod! Gök delinecek, rüzgar uçuracak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son 3 Avrupa Şampiyonası'ndaki Türkiye'yi kantara koyduk! En iyisi bu takım... - SporEn iyisi bu takımArat, Portekizli yıldızın Beşiktaş'a gelmesinden çok mutlu: Rafa büyük transfer - SporAstronomik teklifleri reddettiTrabzonspor, eski yıldızı Anthony Nwakaeme’ye kavuştu: Her şeyi özledim - SporAnthony Nwakaeme: Her şeyi özledimFenerbahçe geçen sezon kiralık oynayan Çağlar’ın bonservisini aldı - SporYok böyle pazarlık! 10 milyondan açılan kapı...Galatasaray, oğuz aydın için son teklifini yaptı: En fazla 4 milyon - SporGalatasaray, oğuz aydın için son teklifini yaptı!İspanya, Gürcistan'a gol yağdırdı! EURO 2024'te erken final eşleşmesi - Sporİspanya, Gürcistan'a gol yağdırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...