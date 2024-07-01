Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'da! Sözleşme detayları belli oldu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Transfer hazırlıklarına başlayan Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe formasını giyen Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı. Belçikalı yıldızın ailesiyle beraber İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Transfer düğmesine basan Galatasaray, ilk yıldızını İstanbul'a getirdi.
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maçta 24 gol atan Michy Batshuayi'nin bugün İstanbul'a geldiği belirtildi.
Belçikalı yıldızın 3 yıllık kontrat imzalayacağı ve yeni sezon forma lansmanında rol alacağı konuşuluyor.
GALATASARAY BATSHUAYI'YE NE KADAR ÖDEYECEK?
Öte yandan Galatasaray'ın Batshuayi'ye yıllık 3'er milyon euro maaş ve imza ücreti ödeyeceği kaydedildi.
Tecrübeli golcü Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terletmişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor