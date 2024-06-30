Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a talipler artıyor!

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'a Manchester United ve Tottenham gözlemcileri Çekya maçında hayran kaldı.

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ın talipleri gün geçtikçe artıyor. Galatasaray yönetimi, genç futbolcu için gelen teklifleri EURO 2024 sonrasına bırakmayı planlıyor ve rekor bonservis bedeli belirledi.

Manchester United ve Tottenham gözlemcilerinin Çekya maçında hayran kaldığı Barış Alper Yılmaz'ın takımda tutulması zorlaşıyor. Avusturya mücadelesinde Leipzig, Frankfurt, Lazio ve Brighton gibi takımların tribünden takip edeceği 23 yaşındaki oyuncu için turnuva sonrası Galatasaray’ın kapısının çalınması bekleniyor.

Fotomaç'ın haberine göre, astronomik bir teklif gelmemesi halinde Barış Alper Yılmaz'ı bırakmak istemeyen Galatasaray, 30 milyon euro'luk bir teklife 'Evet' cevabı verebilir.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 37 maçta görev alan Barış Alper Yılmaz, toplamda 2545 dakika süre alarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu maçlarda 6 gol ve 7 asist üreten 24 yaşındaki oyuncu, çok yönlülüğüyle de öne çıktı. Barış Alper, sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve santrfor bölgelerinde görev alarak farklı pozisyonlarda oynayabilme yeteneğini gösterdi.