Fenerbahçe'den Cenk Tosun hamlesi! Sarı-lacivertliler forvet arayışına devam ediyor

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan transfer atağı! İngiltere'nin gol kralı için hazırlıklar devam ediyor

Galatasaray'dan transfer atağı! İngiltere'nin gol kralı için hazırlıklar devam ediyor

Teknik direktörlüğü görevine José Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, yeni sezonda forvet hattını güçlendirmek istiyor. Listesinde birçok yıldız oyuncu bulunduran Kanarya'dan yeni hamle geldi.

Fenerbahçe transfer dönemine yavaş bir giriş yaptı. 24 Haziranda açılan transfer sezonunda Kanarya sadece Levent Mercan'ı kadrosuna dahil etti.

José Mourinho'nun liderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız oyuncularla olan görüşmelerini artırdı ve forvet hattına bir yıldız golcü getirmek istiyor.

Takvim'in haberine göre, Edin Dzeko'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı 3 golcü transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine beklenmedik bir isim geldi.

CENK TOSUN İLE TEMASLAR BAŞLADI

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki milli futbolcu Cenk Tosun'un ismi Sarı-lacivertlilerle anılmaya başlandı. Golcünün menejeriyle ön görüşme yapıldığı ve transfer şartlarının öğrenildiği belirtildi.

Şu anda EURO 2024'de Milli Formayı giyen Tosun, turnuvanın ardından yüz yüze bir görüşme gerçekleştirileceği bildirildi.

A Milli Takım'ın Çekya zaferinde büyük rol sahibi olan Cenk Tosun'un Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı söylendi.

23 MİLYON EURO ÖDENDİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 34 maçta görev alan Cenk Tosun, 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Cenk Tosun için takımlar şu ana kadar toplam 23 milyon euro bonservis ödedi.

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun için İngiliz ekibi 22,5 milyon euro ödemişti.