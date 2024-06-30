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Galatasaray'dan transfer atağı! İngiltere'nin gol kralı için hazırlıklar devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan transfer atağı! İngiltere&#039;nin gol kralı için hazırlıklar devam ediyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sarı-kırmızılı ekipten 10 numara bölgesine takviye yapma kararı alındı.

İngiltere'de gol kralı olan yıldız oyuncu için resmi teklifte bulunmaya hazırlanan Galatasaray, çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte rakiplerine karşı sessizliğini koruyan sarı-kırmızılılar şu ana kadar sadece Hakim Ziyech ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray hakkında iddialar gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'dan transfer atağı! İngiltere'nin gol kralı için hazırlıklar devam ediyor - 1. Resim

İNGİLTERE'DE GOL KRALI

10 numara mevkisini güçlendirmek isteyen Cimbom, Championship'te mücadele eden Blackburn Rovers forması giyen Sammie Szmodics'i transfer etmeyi planlıyor.

De Telegraaf'ın haberine göre, Galatasaray'ın yıldız futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Szmodics, geçtiğimiz sezon Championship'te 27 gol atarak gol krallığını kazandı. Oynadığı tüm kulvarlarda 48 maçta forma şansı bulan 28 yaşındaki yıldız orta saha 33 kez fileleri havalandırdı ve 4 kez de asist yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BÜYÜK ETKEN

Cimbom'un yeni sezon için hedeflerinden biri olan Şampiyonlar Ligi nedeniyle yıldız orta sahanın Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki İrlandalı yıldız için Blackburn Rovers şu anda 7 milyon değer biçiliyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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