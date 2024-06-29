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Erden Timur istifasının ardından günler sonra görüntülendi! Bakın nerede ortaya çıktı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, Nef, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın son iki şampiyonluğunda payı olan, geçtiğimiz günlerde Galatsaray'dan istifa eden Erden Timur, günler sonra bir düğünde görüntülendi. Timur'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Başkanvekili Erden Timur, sezon sonunda aldığı sürpriz kararla istifa etmişti. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın son iki şampiyonluğunda büyük işler yapan Timur "13-14 aydır devam eden planlı yapılan iftiralara dayanmamın sebebi Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü. Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim" açıklamasını yapmıştı.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra basından uzakta yaşam sürdüren Erden Timur, günler sonra katıldığı düğünde halay çekerken görüntülendi. O anlar sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.

Erden Timur istifasının ardından günler sonra görüntülendi! Bakın nerede ortaya çıktı... - 1. Resim

ERDEN TİMUR'UN SERVETİ NE KADAR?

Uluslararası alanda gayrimenkul şirketi NEF'in sahibi olan Erden Timur, Galatasaray'dan istifa ettiğini açıkladığı basın toplantısında 80 milyar TL'lik serveti olduğunu açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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