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5 dakikada yüzde 80 şarj olabilen otomobil test ediliyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
5 dakikada yüzde 80 şarj olabilen otomobil test ediliyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun mesafeler kat eden elektrikli araç sahipleri, genellikle araçlarının şarj olmasını beklemek zorunda kalıyorlar. Ancak bu durum, geçmişte kalabilir. Nyobolt, yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 4 dakika 37 saniyede şarj olabilen bir spor araba prototipini tanıttı.

Şirket, bu hızın "günümüzdeki en hızlı şarj olan araçların hızının iki katı" olduğunu iddia ediyor ve "ilk dört dakikanın sabit bir 500A akımda olduğunu, bunun da 193 km menzil sağladığını" belirtiyor.

Ancak bu iddialarla ilgili bazı önemli hususlar bulunuyor. En büyüğü, prototipin yalnızca 35 kWh'lik küçük bir batarya paketine sahip olması. Bu bataryanın ne kadar küçük olduğunu anlamak için, Jeep Wrangler 4xe plug-in hibritinin 17,3 kWh'lik bir batarya paketine, MINI Aceman elektrikli aracın ise 42,5 ve 54,2 kWh bataryalara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu da spor arabanın WLTP menzilinin yalnızca 249 km olmasını açıklıyor.

5 dakikada yüzde 80 şarj olabilen otomobil test ediliyor! - 1. Resim

Küçük batarya, küçük menzil anlamına gelse de Nyobolt, bunu olumlu bir yön olarak sunmaya çalışıyor. Şirket, bataryanın hafif olduğunu ve hızlı bir şekilde şarj olabildiğini belirtiyor. Elbette, diğer bataryalar da küçültülse, aynı şey onlar için de söylenebilir.

5 dakikada yüzde 80 şarj olabilen otomobil test ediliyor! - 2. Resim

BATARYA PROBLEMİ ORTADAN KALKIYOR

Ancak Nyobolt, "gelecek nesil patentli karbon ve metal oksit anot malzemeleri, yenilikçi düşük empedanslı hücre tasarımı, entegre güç elektroniği ve yazılım kontrolleri" kullanarak bataryalarının daha iyi olduğuna inanıyor.

Özellikle, batarya bozulması ile ilgili sorunları çözdüklerini iddia ediyorlar ve "24,5Ah hücrelerimizin, Nyobolt EV paketinde kullanıldığında 600 bin milden (965,606 km) fazla mesafeye eşdeğer olan  binden fazla tam DoD (Deşarj Derinliği) hızlı şarj döngüsünü başarıyla tamamladığını ve hala yüzde 80'in üzerinde batarya kapasitesine sahip olduğu" belirtiliyor.

5 dakikada yüzde 80 şarj olabilen otomobil test ediliyor! - 3. Resim

Lotus tabanlı spor arabaya dönecek olursak, 350 kW DC hızlı şarj kapasitesine sahip ve yalnızca 1.250 kg ağırlığında. Model, Callum ile iş birliği içinde tasarlanıyor ve mühendisliği yapılıyor, böylece düşük hacimli üretim mümkün hale geliyor.

Bu konuda henüz bir plan olup olmadığı bilinmiyor, ancak Nyobolt, düşük hacimli batarya üretimine bir yıl içinde başlayabileceklerini söylüyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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