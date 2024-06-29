Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Milyonlarca kullanıcısı olan uygulama hacklendi! Şifreleri değiştirme uyarısı yapıldı

Milyonlarca kullanıcısı olan uygulama hacklendi! Şifreleri değiştirme uyarısı yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milyonlarca kullanıcısı olan uygulama hacklendi! Şifreleri değiştirme uyarısı yapıldı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kullanıcıların farklı ortamlardan diğer bilgisayarlara erişmesini sağlayan uzak masaüstü yazılımı TeamViewer hacklendi.

26 Haziran 2024 tarihinde TeamViewer, kendi sunucularında bir düzensizlik olduğunu belirtti. Şirket, "Çok yüksek ihtimalle hacker'ların saldırısı altındayız" şeklinde bir açıklama yaptı.

Msbil.net'te yer alan habere göre, yaşanan sorun ilk olarak 19 Haziran 2024 tarihinde kurumsal IT ağında fark edildi. TeamViewer, kullanıcıların kişisel verilerinin çalınmadığını ve hala gizlilik standartları altında korunduğunu vurguladı.

Milyonlarca kullanıcısı olan uygulama hacklendi! Şifreleri değiştirme uyarısı yapıldı - 1. Resim

Ancak, Hollanda Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), TeamViewer kullanıcılarına tüm uygulamalardaki (Google hesapları dahil) şifrelerini değiştirmelerini ve herhangi bir anormal hareket fark ederlerse durumu bildirmelerini tavsiye etti.

NCSC, bu uyarıyı geniş çaplı bir güvenlik önlemi olarak yaparak, potansiyel risklerin minimize edilmesi amacıyla kullanıcıları bilgilendirdi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Avcılar'da feci olay: Otomobil yayaların arasına daldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Microsoft hatalı güncellemesini durdurdu! Sürekli yeniden başlatmalara sebep oluyor... - TeknolojiYeni güncelleme bilgisayarları sürekli yeniden başlatıyor!Estonya Cumhurbaşkanı, YÖRÜK 4X4'için Türkiye'ye geldi! - TeknolojiYÖRÜK 4X4 için yeni talip!Mark Zuckerberg açıkladı! Instagram'da ünlülerle daha kolay sohbet edebileceksiniz - TeknolojiArtık herkesin ünlülere ulaşması mümkün! Peki nasıl?Apple, iPhone'da batarya değişimini kolaylaştıracak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor! - TeknolojiiPhone'larda bulunan bataryalar değişiyor!2 milyondan fazla otomobile ChatGPT geliyor! Audi'den yeni yapay zeka hamlesi - Teknoloji2 milyondan fazla araç etkilenecek!Apple'ın planları alt üst oldu! iPhone'larda AAA oyunlarını kimse oynamıyor - TeknolojiApple'ın planları alt üst oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...