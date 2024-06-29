Milyonlarca kullanıcısı olan uygulama hacklendi! Şifreleri değiştirme uyarısı yapıldı

Kullanıcıların farklı ortamlardan diğer bilgisayarlara erişmesini sağlayan uzak masaüstü yazılımı TeamViewer hacklendi.

26 Haziran 2024 tarihinde TeamViewer, kendi sunucularında bir düzensizlik olduğunu belirtti. Şirket, "Çok yüksek ihtimalle hacker'ların saldırısı altındayız" şeklinde bir açıklama yaptı.

Msbil.net'te yer alan habere göre, yaşanan sorun ilk olarak 19 Haziran 2024 tarihinde kurumsal IT ağında fark edildi. TeamViewer, kullanıcıların kişisel verilerinin çalınmadığını ve hala gizlilik standartları altında korunduğunu vurguladı.

Ancak, Hollanda Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), TeamViewer kullanıcılarına tüm uygulamalardaki (Google hesapları dahil) şifrelerini değiştirmelerini ve herhangi bir anormal hareket fark ederlerse durumu bildirmelerini tavsiye etti.

NCSC, bu uyarıyı geniş çaplı bir güvenlik önlemi olarak yaparak, potansiyel risklerin minimize edilmesi amacıyla kullanıcıları bilgilendirdi.