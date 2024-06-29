Microsoft hatalı güncellemesini durdurdu! Sürekli yeniden başlatmalara sebep oluyor...

Birkaç gün önce, Microsoft Windows 11 ve Windows 10 için en son güvenlik dışı güncellemeleri yayınladı. Windows 10 bazı faydalı düzeltmeler alırken, Windows 11 yeni özellikler ve değişiklikler elde ediyor. Ancak KB5039302 güncellemesini denemek isteyenler dikkatli olmalı, çünkü bu güncelleme bilgisayarınızı tamamen kullanılamaz hale getirebilecek ciddi bir hataya sebep oluyor.

NeoWin'in haberine göre, sorun Windows 11 22H2 ve 23H2'nin istemci sürümleriyle çalışan bilgisayarları etkiliyor. Bu sorun, sanal makineler ve CloudPC, DevBox veya Azure Virtual Desktop gibi yazılımlarla birlikte kullanılan iç içe sanallaştırma özelliklerini kullanan sistemlerde daha yaygın olarak görülüyor.

Herhangi bir geçici çözüm bulunmadığı için, Microsoft bu ciddi hatanın yayılmasını önlemek amacıyla KB5039302 güncellemesinin dağıtımını durduruyor.

GÜNCELLEMEYİ İNDİRMEYİN

26 Haziran 2024'te yayımlanan güncellemeleri (KB5039302) yükledikten sonra bazı cihazlar başlatılamıyor. Etkilenen sistemler sürekli olarak yeniden başlatılıyor ve normal kullanım durumuna geri dönmek için kurtarma işlemleri gerektiriyor.

Yeni güncellemenin Windows Update ve Windows Update for Business üzerinden indirilmesinin durdurulduğu belirtildi.

Microsoft, Windows 11 Home sürümü kullanıcılarının bu hatayla karşılaşma olasılığının daha düşük olduğunu belirtiyor, çünkü günlük kullanımlarda sanallaştırma uygulamalarını kullananlar daha az. Ancak, ev cihazınızda sanal makineler kullanıyorsanız, KB5039302'den uzak durmanız ve Microsoft'un bir düzeltme yayınlamasını beklemeniz öneriliyor.

Microsoft'un şu anda sorunu çözmek için çalıştığı ve yakın zamanda açıklama yapacağı aktarıldı.