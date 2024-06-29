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Mark Zuckerberg açıkladı! Instagram'da ünlülerle daha kolay sohbet edebileceksiniz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mark Zuckerberg açıkladı! Instagram&#039;da ünlülerle daha kolay sohbet edebileceksiniz

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YouTube'de videoya konuk olan Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram'a gelecek olan yeni güncelleme ile birlikte artık ünlülerle yapay zeka aracılığıyla sohbet edebileceğini açıkladı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yeni dönemde Instagram ünlüleri ile yapay zeka aracılığıyla sohbet edilebileceğini açıkladı. Bu yenilikle birlikte, ünlülere mesaj attığınızda, kendileri cevap vermese bile yapay zeka botlarından cevap alarak sohbete devam edebiliyorsunuz.

INSTAGRAM'DAN BEKLENMEDİK HAMLE

ChatGPT ve Gemini Advanced gibi yapay zeka modellerinin de benzer özellikleri bulunmasına rağmen, Instagram, ünlüleri taklit eden yapay zeka modelini sosyal medya platformuna dahil etmeye karar verdi. Zuckerberg, YouTube’da yaptığı bir söyleşide, "AI Studio" adını verdikleri yeni özellikten bahsetti.

AI Studio özelliği ile içerik üreticileri ve Instagram ünlüleri, kendi yapay zeka destekli chat botlarını oluşturabiliyorlar. Bu botlar, fenomenlerin ve ünlülerin tarzını, kişiliğini ve karakterini yansıtacak şekilde tasarlanacak. Kullanıcıların gönderdiği DM’lere mantıklı ve rasyonel cevaplar verebilen yapay zeka ünlülere çeşitli içerik öneriler de sunabiliyor.

Mark Zuckerberg açıkladı! Instagram'da ünlülerle daha kolay sohbet edebileceksiniz - 1. Resim

ABD'DE KULLANILABİLİYOR

Zuckerberg, bu özelliğin şu an için sadece ABD’de sınırlı sayıda Instagram fenomenine ve içerik yöneticisine sunulduğunu ve henüz geliştirilme aşamasında olduğunu belirtti.

Bu aşamada, kullanıcıların gerçek biriyle konuştuğu sanrısının yaşanmaması adına, kullanıcı adının yanında ‘AI’ veya ‘Beta’ gibi bir ifade yer alıyor. Sohbet alanıdna kullanıcıların yapay zeka destekli bir botla konuştukları kolaylıkla anlaşılabiliyor.

Mark Zuckerberg açıkladı! Instagram'da ünlülerle daha kolay sohbet edebileceksiniz - 2. Resim

ETKİLEŞİMLER ARTACAK

Instagram, bu özelliği geliştirerek içerik üreticilerinin takipçileriyle daha yakın bir bağ kurmalarını ve etkileşimi artırmalarını hedefliyor. Yapay zeka chatbotları, içerik üreticilerinin takipçilerinin sorularına daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap vermelerine yardımcı olarak, hem takipçi sayılarının artmasına hem de Instagram kullanıcı sayısının kayda değer bir biçimde artmasına sebep olabilir.

Instagram tarafından geliştirilen bu özelliğin, ABD’den sonra yavaş yavaş diğer ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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