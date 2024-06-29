Apple, iPhone'da batarya değişimini kolaylaştıracak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor!

Apple, iPhone batarya değişimini kolaylaştıracak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor ve bu teknolojinin bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülebileceği bildiriliyor. Bu hamle, AB'nin akıllı telefon üreticilerinin 2025 yılına kadar kullanıcıların kolayca erişebilecekleri araçlarla bataryaları değiştirebilmelerini zorunlu kılan yeni yasasına cevap olarak geliyor.

MacRumors'un haberine göre, Apple bu hedefi gerçekleştirmek için elektrikle uyarılan yapışkan çözme teknolojisini kullanmayı araştırıyor.

Mevcut iPhone batarya değiştirme yöntemi zorlu olup, cımbızla yapışkan şeritlerin çıkarılmasını içeriyor. Bu şeritler işlem sırasında kırılırsa, yapışkanı gevşetmek için ek ısı veya çözücüler gerekmekte. Eski bataryayı çıkardıktan sonra, yeni bataryayı güvenli bir şekilde yerleştirmek için bir tepsi ve özel bir makine gerekiyor.

BU YIL DUYURULMASI BEKLENİYOR

Buna karşın, Apple’ın test ettiği yeni teknoloji, bataryayı siyah folyo yerine metal içinde muhafaza etmeyi içeriyor. Bu yılın başlarında sızdırılan bir iPhone 16 Pro bataryası görüntüleri, metal kaplamalı bir bataryayı gösteriyor. Düşük voltajda elektrik uygulayarak, yeni batarya hızlı bir şekilde kasadan ayrılabiliyor.

Ancak, kullanıcıların yine de iPhone’u kendilerinin açması gerekecek ki bu, iPhone’un ekranını yerinde tutan yapışkanlar ve vidalar nedeniyle karmaşık kalmaya devam ediyor ve su geçirmezlik özelliklerini koruyor.

Bu yeni batarya değiştirme yönteminin, bu yıl en az bir iPhone 16 modelinde ve gelecek yıl tüm iPhone 17 versiyonlarında kullanıma sunulması bekleniyor. Apple, prosedürün karmaşıklıkları ve potansiyel riskler nedeniyle kullanıcıların batarya değişimlerinde profesyonel yardım almasını tavsiye etmeye devam edecek gibi görünüyor.

SADECE IPHONE 15 KRİTERLERİ KARŞILIYOR

Apple, cihazlarının 500 tam şarjdan sonra kapasitelerinin yüzde 83'ünü ve 1.000 tam şarjdan sonra yüzde 80'ini koruması gibi belirli kriterleri karşılaması durumunda, AB'nin kullanıcı dostu batarya değişim yasasından muaf olabiliyor.

iPhone 15, 1.000 şarj kriterini karşılıyor, ancak önceki modeller 500 şarj gereksinimini karşılamıyor.

Apple, su geçirmezlik ve dayanıklılığı artıran sıkı mühürlenmiş tasarımlar nedeniyle onarımı zor cihazlar sunma geçmişine sahip olmasına rağmen, son yıllarda kendi kendine onarım seçenekleri sunarak ve teşhis araçlarını erişilebilir hale getirerek bu endişeleri ele almak için adımlar attı.