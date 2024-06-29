Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > 2 milyondan fazla otomobile ChatGPT geliyor! Audi'den yeni yapay zeka hamlesi

2 milyondan fazla otomobile ChatGPT geliyor! Audi'den yeni yapay zeka hamlesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2 milyondan fazla otomobile ChatGPT geliyor! Audi&#039;den yeni yapay zeka hamlesi
Audi, Chatgpt, Yapay Zeka, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Audi, 2021 yılından beri sattığı 2 milyondan fazla otomobile ChatGPT'nin getirileceğini açıkladı. Araçlara gelecek olan yeni yapay zekayla birlikte navigasyon ve klima sistemleri artık sesli olarak ayarlanabilecek.

Alman otomobil üreticisi Audi, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada 2021 yılı itibariyle piyasaya sürdüğü 2 milyondan fazla otomobile ChatGPT entegrasyonunu getireceğini açıkladı.

"MIB 3" eğlence sistemini destekleyen Audi otomobilleri yeni sesli asistanın özelliklerinden faydalanabilecek. İlk aşamada 2021 itibarıyla piyasaya sürülmüş olan otomobiller ChatGPT desteğine kavuşacak.

2 milyondan fazla otomobile ChatGPT geliyor! Audi'den yeni yapay zeka hamlesi - 1. Resim

CHATGPT NE ZAMAN AUDİ'YE GELECEK?

Audi'nin açıklamasına göre, ChatGPT araçlardaki klima ve navigasyon ayarlarını sesli bir şekilde yapabilecek. 2 milyondan fazla otomobile gelecek olan yapay zeka, günlük sorulan sorulara cevap verebileceği açıklandı. 

Alman devine göre, araçlara gelecek olan ChatGPT entegrasyonu sürüş güvenliğini önemli ölçüde artıracak. Sürücü aracı kullanırken bir yandan aracın klima ve navigasyon ayarlarını yapmak için konsolla uğraşıyordu. Yeni sesli asistan sayesinde sürücüler konsol ile uğraşmak zorunda kalmayacak. 

Yeni sesli asistan Temmuz 2024 itibarıyla araçlara gelmeye başlayacağı açıklandı. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İran'da seçim 2. tura kaldı! Yarış, Türk aday Pezeşkiyan ve Celili arasında olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Apple'ın planları alt üst oldu! iPhone'larda AAA oyunlarını kimse oynamıyor - TeknolojiApple'ın planları alt üst oldu!Mesaj alıyor ama bildirim almıyorsanız saldırı altında olabilirsiniz! 'Beyaz şapkalı' hacker uyardı... - TeknolojiCep telefonunuzun hacklendiğini nasıl anlarsınız?Karpuz seçme devri kapandı! Yapay zeka artık karpuz seçebiliyor - TeknolojiKarpuz seçme devri kapandı!Siber korsanların kolaylıkla kırabildiği şifreler ortaya çıktı! - TeknolojiDünyada en çok kullanılan şifreler belli oldu!Avrupa Birliği dev teknoloji firmalarını inceleme altına aldı! Yapay zeka anlaşmaları kontrol ediliyor - TeknolojiAB'den yapay zekaya inceleme!Apple'ın Çin'de satışları yüzde 40 arttı! İndirimler işe yaradı... - TeknolojiApple, Çin'de istediğini aldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...