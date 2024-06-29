2 milyondan fazla otomobile ChatGPT geliyor! Audi'den yeni yapay zeka hamlesi

Audi, 2021 yılından beri sattığı 2 milyondan fazla otomobile ChatGPT'nin getirileceğini açıkladı. Araçlara gelecek olan yeni yapay zekayla birlikte navigasyon ve klima sistemleri artık sesli olarak ayarlanabilecek.

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Alman otomobil üreticisi Audi, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada 2021 yılı itibariyle piyasaya sürdüğü 2 milyondan fazla otomobile ChatGPT entegrasyonunu getireceğini açıkladı.

"MIB 3" eğlence sistemini destekleyen Audi otomobilleri yeni sesli asistanın özelliklerinden faydalanabilecek. İlk aşamada 2021 itibarıyla piyasaya sürülmüş olan otomobiller ChatGPT desteğine kavuşacak.

CHATGPT NE ZAMAN AUDİ'YE GELECEK?

Audi'nin açıklamasına göre, ChatGPT araçlardaki klima ve navigasyon ayarlarını sesli bir şekilde yapabilecek. 2 milyondan fazla otomobile gelecek olan yapay zeka, günlük sorulan sorulara cevap verebileceği açıklandı.

Alman devine göre, araçlara gelecek olan ChatGPT entegrasyonu sürüş güvenliğini önemli ölçüde artıracak. Sürücü aracı kullanırken bir yandan aracın klima ve navigasyon ayarlarını yapmak için konsolla uğraşıyordu. Yeni sesli asistan sayesinde sürücüler konsol ile uğraşmak zorunda kalmayacak.

Yeni sesli asistan Temmuz 2024 itibarıyla araçlara gelmeye başlayacağı açıklandı.