Apple'ın planları alt üst oldu! iPhone'larda AAA oyunlarını kimse oynamıyor

Apple'ın en yeni telefonları olan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te kullanıcılar artık AAA oyunlarını oynayabiliyor. Ancak yapılan araştırmalar yayınlanan oyunların yeterince ilgi görmediğini ortaya koydu.

A17 Pro çipi ile donatılmış iPhone 15 Pro'nun piyasaya sürülmesinden bu yana Apple, büyük oyun geliştiricilerini, oyunlarını iOS'a getirmeye ikna etmeye çalışıyor. Resident Evil Village ve Assassin’s Creed Mirage gibi AAA oyunları artık App Store'da mevcut ancak yeni bir rapor bu oyunların iPhone ve iPad kullanıcıları arasında pek ilgi görmediğini ortaya koyuyor.

"TİCARİ BAŞARISIZLIK"

Appfigures'ın haberine göre, mobil cihazlarda konsol seviyesinde oyunlara olan talep beklenenden düşük. Raporda, iOS için yapılan oyunların “ticari başarısızlıklar” olduğu belirtiliyor. Apple'ın en yeni cihazlarının donanımını tanıtmak amacıyla Ubisoft ve Capcom gibi şirketlere oyunlarını para vermiş olabileceği konuşuluyor.

Örneğin; Assassin’s Creed Mirage, 6 Haziran'daki lansmanından bu yana 123 binden fazla indirildi. Ancak geçen hafta itibarıyla oyunun tam sürümünü 49.99 dolara satın alan kişi sayısı 3 binin altında. Bu rakamlar, ücretsiz oynanan mobil oyunlarla karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyede kalıyor.

Karşılaştırma için, mobil cihazlar için yapılan Assassin’s Creed Rebellion, aynı dönemde neredeyse 2 milyon indirme ve Assassin’s Creed Mirage'dan yüzde 612 daha yüksek gelir elde etti.

Aralık ayında iOS için piyasaya sürülen Resident Evil 4 de indirme rakamlarıyla mücadele ediyor. Oyun 357 bin kullanıcı tarafından indirildi ancak yalnızca 7 bin kişi tam sürümü 29.99 dolara satın aldı.

Resident Evil Village'a gelince, yaklaşık 5.750 kişi tam sürüm için 15.99 dolar ödedi.

DAHA BASİT OYUNLAR TERCİH EDİLİYOR

Appmagic'in içerik sorumlusu Andrei Zubov, akıllı telefon kullanıcılarının genellikle dokunmatik kontrollere göre tasarlanmış ve "daha kısa oyun oturumlarına uygun" olan basit mobil oyunları tercih ettiğine inanıyor.

Zubov “En iyi performans gösteren mobil premium oyunlara baktığımızda, çoğunun orijinal olarak bağımsız yapımlar olduğunu görüyoruz. Bu oyunlar genellikle daha basit kontrollere sahip. Yüksek kaliteli grafikler yerine benzersiz sanat tarzlarına öncelik veriyor ve daha kısa oyun oturumlarına uygun” dedi.

AAA oyunları oyun kontrol cihazlarıyla oynanmak üzere tasarlanıyor ve telefonda oynamak için ekstra bir optimizasyon gerekiyor ancak oyun geliştiricileri gerekli ayarları yapmıyor. Ayrıca en büyük iPhone bile karmaşık oyunlar oynamak için küçük bir ekrana sahip. Bu da oyuncular için deneyimi daha az çekici hale getiriyor.

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Bunun yanı sıra, donanım sınırlamaları nedeniyle bu AAA oyunları yalnızca en yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile uyumlu. iPad'lere gelince, yalnızca M1 veya daha yeni modellerde çalışıyor. Bu durum, iOS'ta bu oyunları satın alabilecek kişi sayısını sınırlıyor.

Ayrıca, AAA oyunları, akıllı telefon sahiplerinin mobil oyunlar için ödemeye alışkın olduklarından çok daha pahalı. Bu da insanları bu oyunları satın almaktan uzak tutuyor.