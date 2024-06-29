Karpuz seçme devri kapandı! Yapay zeka artık karpuz seçebiliyor

Bir içerik üreticisi, OpenAI'ın sahip olduğu ChatGPT'ye markette bulunan karpuzların fotoğrafını gönderdi. "Hangisi en tatlı ve sulu olandır" diye sorulan soruya ChatGPT cevap verdi.

Yapay zeka günlük hayatımızda kullandığımız bütün uygulamalara gelirken artık kendini her geçen gün daha da geliştiriyor. Dev teknoloji firmalarının verdiği destekle günden güne gelişen uygulamalar artık hiç beklenmedik işler yapabiliyor.

Sosyal medyada 500 binden fazla takipçisi olan Eda Yaman ChatGPT'ye karpuz seçtirdi ve sonuçları Instagram adresinden paylaştı.

Reyondaki karpuzların fotoğrafını gönderen Eda Yaman ChatGPT'ye "Hangisi en tatlı ve sulu olandır?" diye sordu.

KARPUZLARA TEK TEK BAKTI

Sorulan soruyu başarılı bir şekilde algılayan ChatGPT, şu cevabı verdi:

"Ortadaki üst karpuzun yüzeyindeki sarı lekeler, genellikle karpuzun tarlada yere temas ettiği noktalardır. Bu lekeler doğal olup, olgun ve tatlı karpuzların iyi bir işareti olabilir.

Fotoğraftaki diğer karpuzlara odaklanarak, en tatlı ve sulu karpuz için sağdaki alt sıradaki karpuz daha iyi bir seçenek olabilir. Bu karpuzun yüzeyi pürüzsüz ve renk dağılımı daha homojen, bu da olgun ve tatlı olabileceğini gösterir" dedi.

BAŞARIYLA BULDU

ChatGPT'nin seçtiği karpuzu satın alan Yaman, sonuçları sosyal medya hesabında paylaştı.

"İyi çıktı"

Her ne kadar basit bir karpuz seçimi gibi görünse de, yapay zekanın hızla öğrenme kapasitesi ve kusursuza yakın bir sonuç vermesi kullanıcıları hayran bırakıyor. Günden güne kendini geliştiren yapay zeka gelecekte kusursuz bir performans göstermesi bekleniyor.