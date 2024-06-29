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Haberler > Teknoloji > Karpuz seçme devri kapandı! Yapay zeka artık karpuz seçebiliyor

Karpuz seçme devri kapandı! Yapay zeka artık karpuz seçebiliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir içerik üreticisi, OpenAI'ın sahip olduğu ChatGPT'ye markette bulunan karpuzların fotoğrafını gönderdi. "Hangisi en tatlı ve sulu olandır" diye sorulan soruya ChatGPT cevap verdi.

Yapay zeka günlük hayatımızda kullandığımız bütün uygulamalara gelirken artık kendini her geçen gün daha da geliştiriyor. Dev teknoloji firmalarının verdiği destekle günden güne gelişen uygulamalar artık hiç beklenmedik işler yapabiliyor.

Sosyal medyada 500 binden fazla takipçisi olan Eda Yaman ChatGPT'ye karpuz seçtirdi ve sonuçları Instagram adresinden paylaştı. 

Karpuz seçme devri kapandı! Yapay zeka artık karpuz seçebiliyor - 1. Resim

Reyondaki karpuzların fotoğrafını gönderen Eda Yaman ChatGPT'ye "Hangisi en tatlı ve sulu olandır?" diye sordu.

Karpuz seçme devri kapandı! Yapay zeka artık karpuz seçebiliyor - 2. Resim

KARPUZLARA TEK TEK BAKTI

Sorulan soruyu başarılı bir şekilde algılayan ChatGPT, şu cevabı verdi:

"Ortadaki üst karpuzun yüzeyindeki sarı lekeler, genellikle karpuzun tarlada yere temas ettiği noktalardır. Bu lekeler doğal olup, olgun ve tatlı karpuzların iyi bir işareti olabilir. 

Fotoğraftaki diğer karpuzlara odaklanarak, en tatlı ve sulu karpuz için sağdaki alt sıradaki karpuz daha iyi bir seçenek olabilir. Bu karpuzun yüzeyi pürüzsüz ve renk dağılımı daha homojen, bu da olgun ve tatlı olabileceğini gösterir" dedi.

Karpuz seçme devri kapandı! Yapay zeka artık karpuz seçebiliyor - 3. Resim

BAŞARIYLA BULDU

ChatGPT'nin seçtiği karpuzu satın alan Yaman, sonuçları sosyal medya hesabında paylaştı.

"İyi çıktı" 

Her ne kadar basit bir karpuz seçimi gibi görünse de, yapay zekanın hızla öğrenme kapasitesi ve kusursuza yakın bir sonuç vermesi kullanıcıları hayran bırakıyor. Günden güne kendini geliştiren yapay zeka gelecekte kusursuz bir performans göstermesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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