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Siber korsanların kolaylıkla kırabildiği şifreler ortaya çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Siber korsanların kolaylıkla kırabildiği şifreler ortaya çıktı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

3,4 milyon PIN şifresinin incelendiği araştırmada siber korsanların en çok kırabildiği şifreler tespit edildi. Dört haneli şifreler ve en az tercih edilen dört haneli şifreler belli oldu. Banka ATM'lerinde sıklıkla tercih edilen şifreler listelendi.

İngiltere'de bulunan bir siber güvenlik şirketi, banka ATM'lerinde en çok kullanılan şifreleri araştırdı. Yapılan araştırmada 3,4 milyon PIN incelenirken, en çok kullanılan dört haneli ve en az kullanılan dört haneli şifreler belirlendi.

ATM'LERDE EN ÇOK KULLANILAN DÖRT HANELİ ŞİFRELER

  • 1234
  • 1111
  • 0000
  • 1212
  • 7777
  • 1004
  • 2000
  • 4444
  • 2222
  • 6969

Siber korsanların kolaylıkla kırabildiği şifreler ortaya çıktı! - 1. Resim

ATM'LERDE EN AZ TERCİH EDİLEN DÖRT HANELİ ŞİFRELER

  • 8557
  • 8438
  • 9539
  • 7063
  • 6827
  • 0859
  • 6793
  • 0738
  • 6835
  • 8093

UZMANLAR UYARIYOR

ATM'lerde şifre belirlerken ilk olarak doğum tarihlerinin kullanılmamasını isteyen uzmanlar, en kolay tahmin edilebilecek şifreleri hackerların tespit edebileceğini belirtti.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre, hackerların şifreleri milyon kere deneyerek bulduğunu ve kullanıcıların dört haneli parolaların 10 bin olası kombinasyona sahip olduğunu bildirildi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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