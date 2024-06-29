Siber korsanların kolaylıkla kırabildiği şifreler ortaya çıktı!

3,4 milyon PIN şifresinin incelendiği araştırmada siber korsanların en çok kırabildiği şifreler tespit edildi. Dört haneli şifreler ve en az tercih edilen dört haneli şifreler belli oldu. Banka ATM'lerinde sıklıkla tercih edilen şifreler listelendi.

İngiltere'de bulunan bir siber güvenlik şirketi, banka ATM'lerinde en çok kullanılan şifreleri araştırdı. Yapılan araştırmada 3,4 milyon PIN incelenirken, en çok kullanılan dört haneli ve en az kullanılan dört haneli şifreler belirlendi.

ATM'LERDE EN ÇOK KULLANILAN DÖRT HANELİ ŞİFRELER

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

ATM'LERDE EN AZ TERCİH EDİLEN DÖRT HANELİ ŞİFRELER

8557

8438

9539

7063

6827

0859

6793

0738

6835

8093

UZMANLAR UYARIYOR

ATM'lerde şifre belirlerken ilk olarak doğum tarihlerinin kullanılmamasını isteyen uzmanlar, en kolay tahmin edilebilecek şifreleri hackerların tespit edebileceğini belirtti.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre, hackerların şifreleri milyon kere deneyerek bulduğunu ve kullanıcıların dört haneli parolaların 10 bin olası kombinasyona sahip olduğunu bildirildi.