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Avrupa Birliği dev teknoloji firmalarını inceleme altına aldı! Yapay zeka anlaşmaları kontrol ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Avrupa Birliği dev teknoloji firmalarını inceleme altına aldı! Yapay zeka anlaşmaları kontrol ediliyor
Yapay Zeka, Haber

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

AB Komisyonunun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlenen bir programda yapay zeka alanında atacakları adımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Vestager, belirli "münhasırlık hükümlerinin" rakipler üzerinde olumsuz etkisi olup olmayacağını anlamak için Microsoft ve OpenAI şirketlerine AB rekabet kuralları kapsamında takip soruları gönderileceğini belirtti.

Avrupa Birliği dev teknoloji firmalarını inceleme altına aldı! Yapay zeka anlaşmaları kontrol ediliyor - 1. Resim

KÜÇÜK GELİŞTİRİCİLER KORUNMAK İSTENİYOR

Google'ın Samsung ile yaptığı ve Gemini'nin belirli Samsung cihazlara önceden yüklenmesine ilişkin anlaşmanın etkilerini de daha iyi anlamak istediklerini ifade eden Vestager, büyük teknoloji şirketlerinin daha küçük model geliştiricilerin son kullanıcılara ulaşmasını zorlaştırma riskini gördüklerini söyledi.

Vestager, son dönemde yapay zekanın çok hızlı geliştiğini anımsatarak, bu alana ve piyasadaki çeşitli uygulamalara yönelik sıkı incelemenin devam edeceğini anlattı.

Önemli sanayi ve teknolojik değişikliklerin yaşandığı zamanlarda katı rekabet kurallarına ve uygulamalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Vestager, yapay zeka alanında da hızla harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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