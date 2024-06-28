Apple'ın Çin'de satışları yüzde 40 arttı! İndirimler işe yaradı...

Apple, Çin'de diğer markaların artan baskısı nedeniyle iPhone sevkiyatlarında düşüş yaşamıştı. Ancak, şirketin müşteri ilgisini yeniden kazanmak için uyguladığı büyük indirimler, sevkiyatlarda Mayıs ayında yüzde 40'lık bir artışla büyük bir başarı elde etmesini sağladı.

2024'ün ilk çeyreğinde Samsung tarafından dünya çapında en büyük akıllı telefon markası olma unvanını kaybeden Apple, Çin'deki iPhone satış stratejisini değiştirmek zorunda kaldı. Bu kez Apple, ABD ticaret yaptırımları nedeniyle kaybettiği konumu geri kazanmaya çalışan Huawei ile rekabet ediyordu.

Apple'ın stratejisi oldukça basitti; yeni iPhone'larda cazip indirimler sunarak müşterileri bu ürünleri tercih etmeye teşvik etmek. iPhone 15 Pro Max gibi modellerde 318 dolara varan indirimler uygulanmasıyla, Apple'ın bu hamlesinden büyük fayda sağlayacağı kesindi. Bloomberg'in haberine göre, Mayıs ayında iPhone sevkiyatlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40'lık bir artış gözlemlendi.

BEŞ MİLYONDAN FAZLA SEVKİYAT GERÇEKLEŞTİ

Apple'ın oluşturduğu yabancı markalar grubu, diğer markalara göre neredeyse dört kat daha hızlı büyüyerek toplamda beş milyondan fazla ünite sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu dönemin hemen öncesinde, Apple Mart ayında yüzde 52'lik bir iPhone sevkiyat artışı yaşamıştı ve bu da en son iPhone modellerindeki fiyat indirimlerinin etkili olduğunu gösteriyordu.

İstatistiklerine göre, Apple en büyük indirimleri 618 Çin festivali sırasında uyguladı, ancak bu dönemde yıllık sevkiyat büyümesi sadece yüzde 2,7 oldu.

Diğer yandan, Huawei telefonlarına neredeyse hiç indirim yapmamasına rağmen, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,4'lük bir sevkiyat artışı gördü. Bu veriler, indirimli iPhone'ların Çin pazarında kendine bir yer edindiğini, ancak Huawei ve diğer markaların tehdidinin devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle, Apple'ın bu indirim stratejisini rutin hale getirmesi gerekebilir, aksi takdirde pazar payını kaybetmeye devam edecektir.