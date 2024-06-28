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Samsung, Apple'ı geçerek ABD'de çok satan telefon markası oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsung, Apple&#039;ı geçerek ABD&#039;de çok satan telefon markası oldu

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapılan pazar araştırmalarına göre Samsung, Apple'ı kendi evinde geçerek en çok satan telefon oldu. Güney koreli şirket şu anda ABD'de en çok telefon satışı yapan marka konumunda.

Yapay zeka trendinin ardından akıllı telefon üreticileri 2024 yılında hiç beklemedikleri bir başarı yakaladılar. Uzun süredir ABD'de telefon pazarında en çok satış yapan telefon kunumunda olan Apple, tahtını Samsung'a kaptırdı.

Yapılan araştırmalara göre, Samsung ABD'de en çok satan telefon markası oldu.

ABD TELEFON SATIŞLARI ARAŞTIRILDI

Araştırma firması CIRP, Apple ve Samsung'un ABD'deki satışlarını araştırdı ve en çok satış yapan markayı açıkladı.

Samsung, ABD'de yüzde 38'lik bir pay ile en çok telefon satışı gerçekleştiren telefon markası olurken, Apple ise yüzde 33 seviyesinde kalarak Güney Koreli firmaya liderliği kaptırdı. 

Üçüncü sırada olan Motorola ABD'de yüzde 13 payı mevcut. Dünyanın en çok tercih edilen arama motoru olan Google'ın ürettiği Pixel telefonları ise yüzde 6 ile dördüncü sırada yer aldı.

Samsung, Apple'ı geçerek ABD'de çok satan telefon markası oldu - 1. Resim

SAMSUNG, APPLE'A GÖRE DAHA AVANTAJLI

 Apple her sene dört adet telefon modelini piyasaya sürüyor. iPhone Pro, Pro Max, Plus ve baz modellerini piyasaya sürerken sene içerisinde başka telefon satmıyor. Samsung ise iPhone'lara kıyasla daha uygun fiyatlı telefonlar da duyururken geniş bir kitleye hitap edebiliyor.

Samsung Galaxy A serisinin fiyatları ucuz tutularak daha da geniş bir kitleye ulaşılabiliyor. iPhone'lar Samsung'un ürettiği telefonlara kıyasla üst segment pazarında bulunurken fiyatları da aynı oranda artıyor. 

Apple'ın satışlarının düşmesinin en büyük nedenlerinden biri ise yüksek fiyatlar ve yeni modellerde istenilen yeniliklerin bir türlü getirilememesi. Gelecekte Apple'ın nasıl bir aksiyon alacağı şu anda bilinmiyor.  

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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