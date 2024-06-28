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Filmler gerçek oluyor! Memur robot intihar etti...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filmler gerçek oluyor! Memur robot intihar etti...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güney Kore'de memur olarak görev yapan robot intihar etti. İntihar sebebi ise herkesi şaşırttı.

Güney Kore'nin Gumi şehrinde, Belediye Meclisi'ne bağlı olarak görev yapan bir robot memur, işlevini yerine getirirken bir merdiven kazası sonucu hasar gördü ve artık çalışamaz durumda. Robot, merdiven boşluğunda tepkisiz bir halde bulundu.

KAZANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Gumi Belediye Meclisi yetkilileri, robotun birinci ve ikinci katlar arasında bulunan merdiven boşluğunda parçalanmış halde bulunduğunu açıkladılar. Fotoğraflarla desteklenen açıklamada, kazanın ardından robotun artık işlevsiz hale geldiği bildirildi.

Görgü tanıkları, robotun sürekli aynı noktada dairesel hareketler yapmaya çalıştığını belirtti. Robotun bu hareketi intihar girişimi olarak yorumlandı, ancak olayın kesin sebebi hala netlik kazanmış değil.

Filmler gerçek oluyor! Memur robot intihar etti... - 1. Resim

MEMUR OLAN İLK ROBOT

Kaliforniyalı bir girişim olan Bear Robotics tarafından üretilen bu robot, Gumi şehrinde resmi olarak görev yapan ilk robotlardan biriydi. 2023 yılının Ağustos ayında görevlendirilen robot, sabah 9'dan akşam 6'ya kadar çalışıyor ve memur kartına sahipti.

Genelde yalnızca bir katı kullanabilen diğer robotların aksine, Gumi Belediye Meclisi robotu asansör çağırıp kendi başına katlar arasında dolaşabiliyordu.

Filmler gerçek oluyor! Memur robot intihar etti... - 2. Resim

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPTI

Gumi Belediyesi yetkilileri, olayın ardından robotun artık kullanılmayacağını açıkladı. Kaza mahallini gösteren fotoğraflar ilgi odağı oldu ve robotun merdiven boşluğunda parçalanmış halde bulunması, teknolojinin insanlarla birlikte günlük yaşamda nasıl yer aldığına dair yeni tartışmalar başlattı.

Son tanıklar, robotu sanki bir şey temizlemeye çalışıyormuş gibi tek bir noktada daire çizerken gördüklerini belirttiler. Robotun düşüşünün kesin nedeni henüz bilinmiyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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