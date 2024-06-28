Siber saldırganlar yeni bir yol keşfetti! İnterneti kullanan herkesi etkiliyor...

Uzmanlar, internet üzerinden bir video ya da çevrimiçi etkinlikleri izlemek için internet üzerinde oluşan gecikmeden yararlanan yeni bir güvenlik açığı olan SnailLoad'ı ortaya çıkardı.

Siber saldırganlar, internet sitelerinde ya da sosyal medyada olan çevrimiçi etkinlikleri izlerken internet hızındaki dalgalanmaları izleyerek takip eden yeni bir yöntem geliştirdi.

SnailLoad olarak adlandırılan yeni yöntem tıpkı VPN'ler ve güvenlik duvarı gibi sürekli kullanılan koruma yöntemlerini atlayabiliyor.

Yeni yöntem, bir kullanıcının hangi web sitesine girdiğini ve hangi hizmeti kullandığını belirlemek için internet bağlantısındaki gecikme dalgalarını analiz ediyor. SnailLoad ile YouTube videolarını izleyen kullanıcıların yüzde 98 doğrulukla tanımlanabildiği keşfedildi.

YAVAŞ İNTERNET KOLAYCA TESPİT EDİLİYOR

Yavaş internete sahip olan kullanıcılar büyük oranda risk taşıyor. SnailLoad siber saldırı yöntemi şu anda durdurmanın yolu bulunamadı. Uzmanlar şu anda internet sağlayıcılarına müşterilerin internet bağlantısını belirli aralıklarla rastgele olarak yavaşlatmasını öneriyor.

SnailLoad NASIL TESPİT EDİLİR?

Telefon, bilgisayar ve tabletlerde geleneksel saldırı yöntemlerinden ziyade SnailLoad kötü amaçlı kod gerektirmiyor. Cihaza indirilmediği için virüs aygıtlarda bulunan güvenlik yazılımları tarafından tespit edilemiyor.

SnailLoad, saldırganın ilk olarak cihaz sahibiyle temas kurmasıyla başlıyor. Cihaz sahibi bir web sitesini veya reklam izlerken, saldırgan sitenin sunucusundan cihazın içerisine çerez yöntemini kullanarak zararsız bir rutin dosya indirmesini sağlıyor.

Dosya aktarımı son derece yavaş ve cihazın tespit edebilmesi çok zor bir durum. Aygıt sahibinin internet bağlantısındaki gecikme değişiklikleri hakkında saldırganlara anlık olarak veri akışı sağlıyor.

Saldırganlar, ana sunucudan kullanıcıya iletilen verileri analiz ederek hangi siteden olduğunu tespit ederek büyük bir doğrulukla tespit edebiliyor.

Uzmanlar, yapay zekanın daha kapsamlı verilerle beslendiği taktirde bu tarz virüslerin daha da artabileceği konusunda uyarıyor.