Tesla tam otomatik sürüş modunu Çin'de kullanamayabilir!

Tesla'nın 2024 yılında Çin'de önemli bir lansman yapmayı hedefleyen tam otomatik sürüş modu (FSD) teknolojisi, özellikle ülkenin yaygın elektrikli scooter kullanımı nedeniyle önemli zorluklarla karşılaşmaya hazırlanıyor. Çin yollarında 300 milyondan fazla scooter olduğu düşünüldüğünde, FSD'nin bu koşullara uyarlanması önemli bir engel teşkil ediyor.

Çin'in yol koşullarının karmaşıklığı önemli bir faktördür. Türkiye'deki nispeten basit yol sistemlerinin aksine, Çin'in yolları genellikle kalabalık ve motorsuz araçlar için özel şeritler bulunmamakta. Örneğin, Guangzhou'nun merkezindeki yolların yaklaşık yüzde 30'unda bisikletler ve e-scooter'lar için özel şeritler bulunmamaktadır. Bu da e-scooter'ların sıklıkla motorlu taşıt şeritlerini kullanmasına neden oluyor ve Tesla'nın tam otonom araç modu (FSD) gibi otonom sürüş sistemleri için zorlu bir ortam oluşturuyor.

XPENG'İN OTONOM SÜRÜŞE BAKIŞ AÇISI

XPeng'de otonom sürüş başkanı olan Li Liyun, Tesla'nın FSD'sinin Çin'de karşılaşacağı zorlukların altını çizdi. Akıllı sürüş sistemlerinin yaygın e-scooter kullanımı için optimize edilmesi gerektiğini vurguladı. Çin'in önde gelen elektrikli araç (EV) üreticilerinden XPeng, akıllı sürüş yeteneklerini Nanning, Guangzhou, Kunming ve Nanchang gibi şehirlerde test etmiş durumda. Navigasyon Kılavuzlu Pilot (XNGP) e-scooter'ları içeren karmaşık senaryoların üstesinden başarıyla gelerek yerel adaptasyonun önemini ortaya koymuştur.

XPeng'in otonom sürüş alanındaki deneyimi ve ilerlemeleri değerli içgörüler sağlıyor. Şirket, Temmuz ayında XNGP'nin güncellenmiş bir sürümünü piyasaya sürecek ve bu sürüm, gelişmiş performans için uçtan uca büyük model teknolojisini entegre edecek. Bu güncelleme, Çin'deki karmaşık ve kalabalık kentsel ortamların ortaya çıkardığı özel zorlukları ele almayı amaçlıyor.

PAZAR VE DÜZENLEYİCİ BAĞLAM

Çin'in elektrikli scooter pazarı, 350 milyon e-scooter ve sadece 2023'te 42,28 milyon adet üretilecek şekilde oldukça büyük. Tesla, FSD yazılımını Çinli yetkililere kaydettirmeye hazırlanıyor ve 2024 yılında resmi bir lansman hedefliyor. Gizmochina'nın haberine göre şu anda Şangay'ın Nanhui New Town bölgesinde on Tesla aracını kapsayan bir pilot program yürütülüyor.

XPeng'in CEO'su He Xiaopeng, Tesla'nın FSD'sini Amerika Birleşik Devletleri'nde test etti ve Silikon Vadisi'nde ve otoyollarda etkileyici performansını kabul etti. Bununla birlikte, Çin'de genellikle trafiğe karşı seyahat eden hızlı hareket eden e-scooter'ların oluşturduğu önemli zorluğa dikkat çekti. Bu görüş, Tesla'nın teknolojisini Çin pazarının kendine özgü koşullarına uyarlaması gerektiğinin altını çiziyor.