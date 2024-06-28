Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Çinli Three Gorges, çöl enerjisi projelerine 11 milyar dolar yatırım yapacak!

Çinli Three Gorges, çöl enerjisi projelerine 11 milyar dolar yatırım yapacak!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çinli Three Gorges, çöl enerjisi projelerine 11 milyar dolar yatırım yapacak!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülkenin en büyük hidroelektrik enerji üreticisinin bir birimi olan China Three Gorges Renewables Group Co. ülkenin iç kesimlerindeki önemli bir temiz enerji üssünde güneş ve rüzgar filolarını genişletmek için 80 milyar yuan (11 milyar dolar) yatırım yapacak.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir borsa başvurusuna göre firma, İç Moğolistan'ın kuzeybatısında Çin'in en büyük enerji merkezlerinden birinde yenilenebilir enerji ve kömürü entegre eden 16 gigavatlık bir proje ile 5 gigavatlık bir depolama tesisi inşa edecek.

Yatırım, Pekin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisini karbonsuzlaştırma çabalarının bir parçası olarak, hükümetin 2030 yılına kadar 455 gigawatt çöl yenilenebilir enerji projesi inşa etme planının bir parçası. İç Moğolistan'ın bu projedeki payı 135 gigawatt olacak.

Çinli Three Gorges, çöl enerjisi projelerine 11 milyar dolar yatırım yapacak! - 1. Resim

2027'DE FAALİYETE GEÇECEK

Three Gorges, sahadaki yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye erişilebilirliğe bağlı olacağını, kömür santralinin ise Haziran 2027'de faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi. Bloomberg'in haberine göre, Çin, tüm temiz enerjisini elektrik şebekesine bağlamakta zorlanıyor ve rüzgar ve güneş enerjisinin kullanılamadığı zamanlarda onları desteklemek için giderek daha fazla kömüre yöneliyor.

Yangtze Nehri boyunca dünyanın en büyük hidroelektrik projesini işleten ana şirket, mega barajlar dönemi sona ererken işini çeşitlendirmek için daha fazla rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi eklemek istediğini söyledi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul’da Kadınlar plajı günleri ve Ailelerin Ücretsiz Gidebileceği çocuğunuzla yüzebileceğiniz temiz sahillerGalatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Barış Alper ve Oğuz Aydın...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsung çiplerini uzaya gönderiyor! 2025 yılında uzayda testler gerçekleşecek - TeknolojiNuri roketi Samsung çiplerini uzaya götürecek!TÜRKSAT 6A'nın fırlatma tarihi belli oldu! Bakan Uraloğlu duyurdu - TeknolojiTÜRKSAT 6A'nın fırlatma tarihi belli olduUluslararası Uzay İstasyonu dünyaya geliyor! SpaceX ile 843 milyon dolar anlaşma yapıldı... - TeknolojiMusk'tan milyon dolarlık dev proje!Google Çeviri'ye 110'dan fazla yeni dil ekleniyor! Uygulamanın aldığı en büyük güncelleme yolda... - Teknoloji110'dan fazla yeni dil ekleniyor!Apple'dan telefon tamircilerini sevindirecek açıklama! Ekranlar ve piller daha iyi desteklenecek - TeknolojiApple'dan telefonu bozuk olanlara müjde!Tarihin en büyük uzay operasyonu! ISS Dünyaya düşürülecek - TeknolojiTarihin en büyük uzay operasyonu!
Sonraki Haber Yükleniyor...