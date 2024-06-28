Çinli Three Gorges, çöl enerjisi projelerine 11 milyar dolar yatırım yapacak!

Ülkenin en büyük hidroelektrik enerji üreticisinin bir birimi olan China Three Gorges Renewables Group Co. ülkenin iç kesimlerindeki önemli bir temiz enerji üssünde güneş ve rüzgar filolarını genişletmek için 80 milyar yuan (11 milyar dolar) yatırım yapacak.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir borsa başvurusuna göre firma, İç Moğolistan'ın kuzeybatısında Çin'in en büyük enerji merkezlerinden birinde yenilenebilir enerji ve kömürü entegre eden 16 gigavatlık bir proje ile 5 gigavatlık bir depolama tesisi inşa edecek.

Yatırım, Pekin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisini karbonsuzlaştırma çabalarının bir parçası olarak, hükümetin 2030 yılına kadar 455 gigawatt çöl yenilenebilir enerji projesi inşa etme planının bir parçası. İç Moğolistan'ın bu projedeki payı 135 gigawatt olacak.

2027'DE FAALİYETE GEÇECEK

Three Gorges, sahadaki yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye erişilebilirliğe bağlı olacağını, kömür santralinin ise Haziran 2027'de faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi. Bloomberg'in haberine göre, Çin, tüm temiz enerjisini elektrik şebekesine bağlamakta zorlanıyor ve rüzgar ve güneş enerjisinin kullanılamadığı zamanlarda onları desteklemek için giderek daha fazla kömüre yöneliyor.

Yangtze Nehri boyunca dünyanın en büyük hidroelektrik projesini işleten ana şirket, mega barajlar dönemi sona ererken işini çeşitlendirmek için daha fazla rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi eklemek istediğini söyledi.