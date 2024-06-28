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Haberler > Teknoloji > Samsung çiplerini uzaya gönderiyor! 2025 yılında uzayda testler gerçekleşecek

Samsung çiplerini uzaya gönderiyor! 2025 yılında uzayda testler gerçekleşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsung çiplerini uzaya gönderiyor! 2025 yılında uzayda testler gerçekleşecek

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsung şu anda telefon üreticisi olarak bilinse de aslında çok büyük bir çip üreticisi ve Samsung'un bellek çiplerini akıllı telefonlardan bilgisayarlara, sunuculardan tabletlere, arabalara ve daha fazlasına kadar her yerde görebilirsiniz. Dev çip üreticisi çiplerini uzayda test etmek için çalışmalara başladı.

Samsung çiplerini uzayda test etmek için Koreli makro-uydu girişimi olan Nara Space Technology ile birlikte çalışıyor. Samsung'un bellek çiplerini uzaya göndermesinin nedeni, uzay ortamında bellek yarı iletkenlerinin güvenilirliğini test etmek.

Samsung tarafından geliştirilen bir bellek çipi değerlendirme test cihazı, 2025 yılında dördüncü fırlatışını gerçekleştirmesi planlanan Güney Kore yapımı "Nuri" roketiyle uzaya gönderilecek.

Çipleri yerli bir bileşen doğrulama uydusuna yerleştirerek uzayda bellek yarı iletkenleri üzerinde güvenilirlik testleri yürütülecek.

Samsung çiplerini uzaya gönderiyor! 2025 yılında uzayda testler gerçekleşecek - 1. Resim

SAMSUNG UZAYA ALIŞKIN

Bellek yarı iletkenlerini ve güvenilirlik değerlendirme test cihazlarını güvence altına almak için gereken ekipman Nara Space tarafından geliştirilecek. Şirket ayrıca, ekipmanın uzayda güvenilir bir şekilde çalışabilmesini sağlamak için performansına da katılacak.

Samsung, uzay ile yabancı değil. Tüm telefon serisine kelimenin tam anlamıyla "Galaxy" (Galaksi) adını veriyor ve hatta Dünya'nın yukarıdan çekilen muhteşem fotoğraflarını yakalamak için Galaxy S24 Ultra'yı uzaya gönderdi.

Gerçekleştirilen test, Samsung'un her türlü kullanım için, uzay dahil olmak üzere tercih edilen bellek tedarikçisi olma hırsını daha da ileri götürmesi planlanıyor. Uzay araştırmalarına olan ilgi önemli ölçüde arttıkça, Samsung'un bellek ürünlerinin güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini insanlığın bildiği en zorlu ortamlardan bazılarında sergilemesi için harika bir zaman.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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