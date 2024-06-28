TÜRKSAT 6A'nın fırlatma tarihi belli oldu! Bakan Uraloğlu duyurdu
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, SpaceX tesislerinde gerçekleşecek olan Tükrsat 6A'nın Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9'a bağlayan gece 00.20'de yörüngeye fırlatılacağı duyuruldu.
Yerli ve Milli imkanlarla geliştirilen TÜRKSAT 6A Uydusu'nun fırlatma tarihi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklandı.
Uraloğlu: "Türksat 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine göndereceğiz." dedi.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi