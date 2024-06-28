TÜRKSAT 6A'nın fırlatma tarihi belli oldu! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, SpaceX tesislerinde gerçekleşecek olan Tükrsat 6A'nın Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9'a bağlayan gece 00.20'de yörüngeye fırlatılacağı duyuruldu.

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Yerli ve Milli imkanlarla geliştirilen TÜRKSAT 6A Uydusu'nun fırlatma tarihi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklandı.

Uraloğlu: "Türksat 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine göndereceğiz." dedi.