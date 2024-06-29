Mesaj alıyor ama bildirim almıyorsanız saldırı altında olabilirsiniz! 'Beyaz şapkalı' hacker uyardı...

Artık hayatımızın bir parçası olan akıllı telefonlarda güvenlik konusu oldukça önemli bir yer taşıyor. Siber korsanlar banka hesaplarınızı ve sosyal medya hesaplarınızı hedef alıyor. "Tehdit altında olduğumuzu nasıl anlarız?" sorusunu soran kullanıcılar için uzmanlar değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllarda artan siber korsan saldırıları, kişisel bilgilerin bulunduğu banka hesapları, sosyal medya ve e-posta hesaplarını hedef alıyor. Cep telefonlarından önemli bilgilerin çalındığı hacklemelere karşı uzmanlar, hesaplarınızın siber saldırıya uğradığını işaret eden bazı durumları açıkladı.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜLEN İÇERİKLER DEĞİŞİYORSA DİKKAT!

Siber güvenlik uzmanı Ash Shatrieh, sosyal medya algoritmalarının kişilerin ilgi alanlarına göre içerik sunduğunu belirtiyor. Ancak, normalde ilgilenmediğiniz içeriklerle karşılaşıyorsanız, hesabınızın siber saldırıya uğramış olabileceğini işaret edebilir. Bu durumun iki ana nedeni olabilir: Birincisi, siber korsanlar hesabınıza girmiş ve ilgi alanlarınızı öğrenmeye çalışıyor olabilir. İkincisi, hesabınızın verileri bir veri ihlaliyle çalınmış olabilir. Bu durumda, siber korsanlar hesabınızı ele geçirebilir veya sizi istemediğiniz reklamlarla rahatsız edebilir.

BANKA HESAPLARINIZDAN KÜÇÜK MİKTARDA PARA TRANSFERLERİ

Siber güvenlik uzmanı Shatrieh, hesaplarınızda küçük işlemler yaparak siber korsanların sizi test edebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, banka hesaplarınızı sık sık kontrol etmek önemlidir. Siber korsanlar, oltalama yöntemiyle telefonlarınıza girerek sahte mesajlar yoluyla bilgilerinizi çalabilirler. Bu mesajlara tıkladığınızda, telefonunuzun kontrolünü kaybedebilir ve hesaplarınızdaki paralar çalınabilir.

Shatrieh, siber korsanların iki aşamalı bir strateji izlediğini açıklıyor: Birinci aşama, bekleme aşamasıdır. Bu aşamada, siber korsanlar, hesaplarınızda büyük bir para girişi olmasını beklerler. İkinci aşama ise küçük işlemler aşamasıdır. Bu aşamada, siber korsanlar hesaplarınızdan çok küçük miktarlarda para transferleri yaparlar. Bu transferler, normal işlemler gibi göründüğü için fark edilmeyebilir. Ancak, bu şekilde küçük miktarlarla büyük vurgunlar yapabilirler.

MESAJ ALIYOR AMA BİLDİRİM ALAMIYORSANIZ

E-posta ve sosyal medya hesaplarınızda bildirim alamamanızın üç nedeni olabilir. Birincisi, hackerlar şifrenizi çalarak hesabınıza girip bildirimleri kapatmış olabilirler. İkincisi, hesabınıza zararlı yazılım girip bildirimleri başka bir cihaza yönlendirebilir. Üçüncüsü ise, hesaplarınız bir veri ihlaliyle hackerların eline geçmiş olabilir.

GMAİL HESABI OLANLAR DİKKATLİ OLMALI

Ash Shatrieh, Gmail hesabınızın güvenliği için bazı önerilerde bulunuyor. Eğer hesabınıza başka bir konumdan giriş yapıldığını fark ederseniz, hesabınızın bir hacker tarafından ele geçirilmiş olabileceğini düşünebilirsiniz. Bu nedenle, hesabınıza belli aralıklarla bakmanızı öneriyor. Gmail hesabınıza giriş yaptıktan sonra Güvenlik sekmesinden Son Güvenlik Etkinlikleri'ni kontrol edebilir ve şüpheli girişler olup olmadığını görebilirsiniz. Farklı bir konumdan giriş yapıldığını fark ederseniz, hemen şifrenizi değiştirmenizi ve iki faktörlü kimlik doğrulama eklemenizi öneririz.

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HESABINIZ BİLGİNİZ OLMADAN ASKIYA ALINDIYSA DİKKAT!

Siber güvenlik uzmanı Ash Shatrieh, hesabınızın askıya alındığını veya silindiğini söyleyen bildirimleri dikkate almanız gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, hesabınıza izinsiz giriş veya çıkış yapıldığını görürseniz, bunu araştırmanızı tavsiye ediyor. Hesabınızı bırakıp yeni bir hesap açmak yerine, mevcut hesabınızı güvenceye almanız önemlidir. Aksi takdirde, hackerlar eski hesabınızı ele geçirip dolandırıcılık yapabilirler, bu da sizin suçlu gibi görünmenize neden olabilir.

Bu belirtiler, cep telefonunuzun hacklendiğini anlamanıza yardımcı olabilir. Güvenliğinizi artırmak için güçlü parolalar kullanmak, iki faktörlü kimlik doğrulama eklemek ve şüpheli durumlarda hemen önlem almak önemlidir.