Galatasaray ve Fenerbahçe aynı isim için devrede! Bonservis bedeli belli oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
Spor Haberleri
Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki oyuncuda Sparta Prag forması giyen sol kanat oyuncusunu transfer etmek istiyor. Oyuncu için istenen bonservis bedeli belli oldu.
Yeni sezon için Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE DEVREDE
Sırp basınından Mozzart Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'e ilgisi bulunuyor.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Haberde Sparta Prag'ın Veljko Birmancevic'in transferinden 7 milyon Euro bonservis geliri hedeflediği belirtildi.
SPARTA PRAG KARNESİ
26 yaşındaki sol kanat Sparta Prag formasıyla geçen sezon 50 maça çıktı. Veljko Birmancevic bu karşılaşmalarda 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor