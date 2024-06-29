Galatasaray ve Fenerbahçe aynı isim için devrede! Bonservis bedeli belli oldu

Düzenleyen: Ahmet Polat 29 Haziran 2024 19:27 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 19:32 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki oyuncuda Sparta Prag forması giyen sol kanat oyuncusunu transfer etmek istiyor. Oyuncu için istenen bonservis bedeli belli oldu.