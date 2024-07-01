Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi! Jose Mourinho'nun eski öğrencisiydi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, yeni sezonda da aynı parolayla transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip sağ bek bölgesi için Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Zeki Çelik'i transfer listesine aldı.

Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluğun favorisi olma hedefiyle transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, eksik bölgeleri güçlendirmek amacıyla önemli isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.

Özellikle sağ bek mevkisine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Zeki Çelik'i transfer listesine aldı.

YAKINDA TEKLİF VERİLECEK

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon da aynı başarıyı tekrarlayarak 25. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, sağ bek transferi için düğmeye bastı.

Okan Buruk, sağ bek pozisyonunun şu an için en acil ihtiyaçları olduğunu ve bu mevkiye öncelik verdiklerini belirtti.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Galatasaray, Roma'nın satmayı düşündüğü Zeki Çelik ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı ekip, 27 yaşındaki milli oyuncu için EURO 2024 sonrasında temaslara hız verecek.

Galatasaray'ın Zeki Çelik'e önümüzdeki günlerde teklif ileteceği belirtildi.

1,5 SEZON MOURİNHO İLE ÇALIŞTI

Zeki Çelik, Roma'da Jose Mourinho ile 1.5 sezon birlikte çalıştı. Roma'yla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan başarılı sağ bek, devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. İtalyan ekibi, 2022 yılında Lille'den 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Zeki Çelik'i aynı bedelle bırakmaya hazır durumda.

Bursaspor altyapısından yetişen ve İstanbulspor'da parlayan Zeki, 2018'de Türkiye'den ayrılmıştı ve 6 yıl sonra Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 29 maça çıkan Zeki Çelik, 2 asistlik bir performans sergiledi. 1.80 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Galatasaray, sağ bek pozisyonunu Zeki Çelik gibi deneyimli bir oyuncuyla güçlendirerek, yeni sezonda da şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor.