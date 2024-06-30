Fenerbahçe'nin 3 yıldızına Avrupa'dan talip çıktı! Son karar Jose Mourinho'da...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe'nin üç yıldızına Avrupa'dan ilgiler var. Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Mert Müldür için yakında Sarı-lacivertlilerin kapısı çalınabilir.

Hem takıma katılacak yeni isimler hem de mevcut kadrodaki futbolculara gelen teklifler gündemde. Son olarak, Fenerbahçe'nin üç yıldızına Avrupa'dan ciddi ilgi var. Bu oyuncuların transferiyle ilgili son kararı ise Jose Mourinho verecek.

A Milli Takımımız ile EURO 2024'te olan Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Mert Müldür, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz sezona damga vuran bu isimler için astronomik teklifler bekleniyor.NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun mevcut kadroyu bozmak istemediği belirtiliyor.

ARSENAL VE CHELSEA

Ferdi Kadıoğlu, Arsenal ve Chelsea gibi Premier Lig ekipleri tarafından yakından izleniyor. Ayrıca, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund da milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor.

ALMANYA'DAN TALİP ÇOK

İsmail Yüksek için ise Olympique Lyon kulübü takibini sürdürüyor. Milli futbolcu için Almanya'dan birçok takımın da yakın takipte olduğu iddia ediliyor.

FENERBAHÇE TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Son olarak Çekya karşısında attığı harika golle dikkat çeken Mert Müldür, Hollanda temsilcisi Ajax'ın radarına girmiş durumda.

Fenerbahçe yönetimi, bu oyunculara gelen teklifleri değerlendirmek için EURO 2024 sonrasını bekliyor. Jose Mourinho'nun da mevcut kadroyu koruma isteği, bu transferlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirleyici olacak.