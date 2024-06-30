Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin 3 yıldızına Avrupa'dan talip çıktı! Son karar Jose Mourinho'da...

Fenerbahçe'nin 3 yıldızına Avrupa'dan talip çıktı! Son karar Jose Mourinho'da...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin 3 yıldızına Avrupa&#039;dan talip çıktı! Son karar Jose Mourinho&#039;da...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe'nin üç yıldızına Avrupa'dan ilgiler var. Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Mert Müldür için yakında Sarı-lacivertlilerin kapısı çalınabilir.

Hem takıma katılacak yeni isimler hem de mevcut kadrodaki futbolculara gelen teklifler gündemde. Son olarak, Fenerbahçe'nin üç yıldızına Avrupa'dan ciddi ilgi var. Bu oyuncuların transferiyle ilgili son kararı ise Jose Mourinho verecek. 

A Milli Takımımız ile EURO 2024'te olan Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Mert Müldür, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz sezona damga vuran bu isimler için astronomik teklifler bekleniyor.NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun mevcut kadroyu bozmak istemediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin 3 yıldızına Avrupa'dan talip çıktı! Son karar Jose Mourinho'da... - 1. Resim

ARSENAL VE CHELSEA

Ferdi Kadıoğlu, Arsenal ve Chelsea gibi Premier Lig ekipleri tarafından yakından izleniyor. Ayrıca, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund da milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin 3 yıldızına Avrupa'dan talip çıktı! Son karar Jose Mourinho'da... - 2. Resim

ALMANYA'DAN TALİP ÇOK

İsmail Yüksek için ise Olympique Lyon kulübü takibini sürdürüyor. Milli futbolcu için Almanya'dan birçok takımın da yakın takipte olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe'nin 3 yıldızına Avrupa'dan talip çıktı! Son karar Jose Mourinho'da... - 3. Resim

FENERBAHÇE TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Son olarak Çekya karşısında attığı harika golle dikkat çeken Mert Müldür, Hollanda temsilcisi Ajax'ın radarına girmiş durumda.

Fenerbahçe yönetimi, bu oyunculara gelen teklifleri değerlendirmek için EURO 2024 sonrasını bekliyor. Jose Mourinho'nun da mevcut kadroyu koruma isteği, bu transferlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirleyici olacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Nwakaeme iki yıl sonra yeniden Trabzonspor'da Şehre geldi Onuachu mesajı verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nwakaeme iki yıl sonra yeniden Trabzonspor'da Şehre geldi Onuachu mesajı verdi - SporYeniden Trabzon'da! Onuachu müjdesi verdiBeşiktaş ile adı anılan Yusuf Yazıcı Lille'e veda etti - SporSüper Lig'e dönecek mi? Lille'e veda ettiBarcelona'dan Acun Ilıcalı'ya teklif! Jaden Philogene 23 milyon euro - SporBarcelona'dan Acun Ilıcalı'ya teklif!Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü hareketliliği! İmza için İstanbul'da... - SporÇağlar Söyüncü imza için İstanbul'daArda Güler'den Joselu'ya veda mesajı! Bonservis bedeli belli oldu - SporArda Güler'den Joselu'ya veda! Sosyal medyadan paylaştıBeşiktaş'tan Gökhan İnler açıklaması! Yeni durağı İtalya oldu - SporBeşiktaş'tan Gökhan İnler açıklaması! Yeni durağı İtalya...
Sonraki Haber Yükleniyor...