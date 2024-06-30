Barcelona'dan Acun Ilıcalı'ya teklif! Jaden Philogene 23 milyon euro

Barcelona, uzun süredir takip ettiği Jaden Philogene için girişimlere başladı ve ilk olarak 23 milyon euro'luk teklif yaptı.

Türkiye'nin en popüler uygulamaları belli oldu! 2024 verileri açıklandı...

Türkiye'nin en popüler uygulamaları belli oldu! 2024 verileri açıklandı...

2022 yılında Acun Ilıcalı Hull City'i satın aldı ve o günden turuncu- siyahlılar için yatırım yapmaya devam ediyor. Şimdi de Hull City sürpriz bir transfer iddiası ile gündeme geldi.

SkyAlmanya'nın haberine göre, Barcelona Jaden Philogene için 23 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu bir teklifte bulundu. Kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Barcelona, Philogene'yi belli bir maçta oynadıktan sonra satın alma opsiyonu aktifleşecek.

2026 yılına kadar Hull City ile sözleşmesi bulunan Philogene için Acun Ilıcalı'dan bir cevap gelmedi ve teklif değerlendirmeye alındı.

5,8 MİLYON EURO'YA ALINDI

Barcelona'nın 22 yaşındaki İngiliz futbolcuyu uzun süredir takip ettiği ve oyuncunun potansiyel yeteneklerine güvendikleri aktarıldı.

2023 yılının yaz transfer sezonunda Hull City oyuncuyu 5,8 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Jaden Philogene geçtiğimiz sezon 32 maçta 12 gol atıp 6 asist yaptı.