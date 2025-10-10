Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da Okan Buruk'un transfer planı: O mevkilere takviye yapılacak

Galatasaray'da Okan Buruk'un transfer planı: O mevkilere takviye yapılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Okan Buruk&#039;un transfer planı: O mevkilere takviye yapılacak
Galatasaray, Transfer, Okan Buruk, Orta Saha, Şampiyonlar Ligi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

G.Saray’ın devre arasındaki transfer hedefi belli. Sarı kırmızılılar, Abdülkerim’e alternatif sol stoper ile orta sahaya bir oyuncu takviyesi için düğmeye bastı.

ALİ NACİ KÜÇÜK -  Sezon başında Osimhen, Sane, Singo, Uğurcan ve İlkay hamleleri ile kadrosunu güçlendiren, hedefini de 26. şampiyonluk ile Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 olarak belirleyen Galatasaray ara transfer planını da az çok şekillendirdi. Sarı kırmızılılar ocak ayında iki bölgeye takviye yapacak. Okan Buruk’un raporuna göre hareket edecek yönetim bir sol stoper ve bir de merkez orta saha düşünüyor.

SIRALAMA ÖNEMLİ

İlk hedef ise sol stoper. Amaç Abdülkerim’in bölgesinde rotasyonu güçlendirmek. Merkez orta sahaya ise hem 6 hem 8 pozisyonunda görev alabilen bir oyuncu eklenecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e girme hedefini başarırsa daha iyi noktaya gitmek için üst düzey, spekteküler hamlelere imza atılacak. Oyuncu profili ve bütçesini de Devler Ligi’ndeki konum belirleyecek.

DURSUN ÖZBEK TESİS AÇTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nusaybin’de Adnan Polat Galatasaray Eğitim ve Spor Tesisi’nin açılışına katıldı. Gördüğü ilgiden mutlu olan Özbek, “Nusaybin’de büyük bir Galatasaray sevgisi var. Bu projeye destek vereceğiz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de acı tablo ortaya çıktı: Büyük düşüşBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan psikolojik terapi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan psikolojik terapi - SporBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan psikolojik terapiTCF Başkanı Suat Çelen: Türk cimnastiğinde hedef olimpiyat - SporTürk cimnastiğinde hedef olimpiyatFenerbahçe'de acı tablo ortaya çıktı: Büyük düşüş - SporFenerbahçe'de acı tablo ortaya çıktıTrabzonspor bonservisini istiyor, Andre Onana Avrupa'y - SporTrabzonspor bonservisini istiyor, Andre Onana Avrupa'yErgin Ataman galibiyete rağmen memnun değil: Berbattık, çok kızgınım - SporGalibiyete rağmen memnun değil: Berbattık, çok kızgınımDünya Kupası Elemeleri'nde 35 gollü çılgın gece: Faroe Adaları'ndan 4 gollü zafer - Spor35 gollü çılgın gece: Faroe Adaları'ndan 4 gollü zafer
Sonraki Haber Yükleniyor...