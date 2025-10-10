TCF Başkanı Suat Çelen: Türk cimnastiğinde hedef olimpiyat

MURAD TAMER - Dünya cimnastik literatürüne “Çelen Hareketi”ni kazandıran eski millî sporcu Suat Çelen, bugün Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı olarak yalnızca bir branşın değil, bir anlayışın da dönüşümünü yönetiyor. Onun başkanlığıyla birlikte Türk cimnastiği, tarihinde ilk defa dünya ve Avrupa şampiyonlukları, olimpiyat madalyası ve uluslararası arenada saygı gören bir sistem kazandı. Çelen’in, “İnandık, planladık, yürüdük… Artık Türkiye, cimnastikte oyun kurucu ülke” sözleriyle özetlediği bu dönüşüm, sadece bir başarı hikâyesi değil; Türk sporunun, inanç ve sistemle nerelere gelebileceğinin kanıtı.

"HAYALİM MADALYAYDI"

Sporculuğundan hakemliğe, kurum yöneticiliğinden federasyon başkanlığına kadar her kademede görev yapan Çelen, sistemin eksiklerini yaşayarak öğrendiğini söylüyor: Bu işe sporcu kardeşlerimin ve antrenör arkadaşlarımın hayalleri gerçek olsun diye başladım. Benim hedefim sadece temsil etmek değil, madalya kazanmaktı. Sporcuyken hep şunu düşündüm: Dünyanın en iyi sporcuları benim arkadaşım, benim de iki kolum, iki bacağım var; o yapabiliyorsa, ben neden yapamayayım? Ne yaparsak Türkiye madalya kazanır, biliyorduk. O yüzden planlarımız hep uzun vadeli ve sistemli oldu.

NEREDEN NEREYE

“Türkiye’den cimnastikçi çıkmaz” diyen insanların yıllarca yöneticilik yaptığını söyleyen Çelen, “İlk yıllarım camiayı inandırmakla geçti. Biz Ulus’ta bir apartmanın ikinci katında bu işe başladık. Ben sporcuyken bırakın spor Hekimini, masör yoktu. Türkiye’nin neresinde bir sporcumuz sakatlansa merkezimize geliyor; tedavisi, fizyoterapisi yapılıyor, konaklıyor ve şehrine dönüyor. Şu anda Uluslararası Cimnastik Federasyonu Asbaşkanıyım. Federasyon Asbaşkanımız İsmail Göktekin de Akdeniz Cimnastik Birliği Başkanı. Türkiye artık cimnastikte oyun kurucu konumunda”.

HEDEF ÇOK BÜYÜK

Son yıllarda yaptıkları uzun vadeli planmala sayesinde başarılar elde ettiklerini vurgulayan Suat Çelen, “Önümüzde 2028 Olimpiyat Oyunları var. Ama biz şu anda 2032’de kimlerin yarışabileceğini konuşuyoruz. 2028’e en az 10 sporcuyla katılma hedefimiz var ve bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Türkiye önümüzdeki 5-10 yılda cimnastikte Çin kadar güçlü olabilir. Bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Giderek daha da güçleniyoruz çünkü çok sağlam, modern ve profesyonel bir sisteme sahibiz” sözlerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI'MIZIN TEŞEKKÜRÜ BÜYÜK ONUR

Çelen, emeğinin en büyük karşılığını Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinde bulmuş. İşte Çelen’in ağzından o sözler: “Cumhurbaşkanı’mız, ‘Cimnastiği ülkemize sevdirdiğiniz için milletim adına size teşekkür ediyorum’ dedi. Bunu duymak benim için büyük bir onur. Daha ne isteyeyim? Ama layık olmak için daha çok hayalim var. Tokyo’da Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı. Los Angeles Olimpiyatları’nda altın madalya kazanacağımıza yürekten inanıyorum.”

TARİHi HALKALARI ALDIM!

Suat Çelen, Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda altın madalya kazanan İbrahim Çolak’la ilgili hikâyeyi de paylaştı: “Türk cimnastiğinin en önemli madalyalarından biri olduğu için, Çolak’ın kullandığı halkaları almak istedim. Organizasyon bu isteğimi kabul etmedi. Türk cimnastiğinde dönüm noktası olduğu için ne yapıp edip o halkaları aldım. Şu anda da müzemizde sergiliyoruz.”