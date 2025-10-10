Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor bonservisini istiyor, Andre Onana Avrupa'y

Trabzonspor bonservisini almaya niyetlendi ancak… Manchester United’dan bir sezonluğuna kiralanan Kamerunlu kaleci ‘kalıcı’ planlara rağmen İngiltere’ye dönmeyi düşünüyor.

Kadrosunda önemli değişimler yapan Trabzonspor, kalecisi Uğurcan’ı satıp Andre Onana’yı kiralamıştı. Manchester United’dan bir sezonluğuna kiralanan ve gelir gelmez eldivenleri giyip sahaya çıkan Kamerunlu kaleci ‘tam not’ aldı. Güncel piyasa değeri 20 milyon avro olan ve kulübüyle 2028’e kadar mukavelesi bulunan Onana konusunda bordo mavili yönetim ‘kalıcı’ hesaplar yapmaya başlamıştı. İngiliz kaynaklı haberlere göre yönetim, başarılı eldivenin bonservisini almak istedi.

KİRALIKLARLA GİTMEZ!

İlk günden bordo mavili taraftarların sevgisini kazanan Onana ise sezon sonunda yeniden İngiltere’ye dönmeyi düşünüyor. 29 yaşındaki eldivenin Trabzonspor’a ve şehre uyumunda sıkıntı olmasa da aklında Avrupa var. Ertuğrul Doğan yönetimi ise bu sezonu acil gelişen Uğurcan ayrılığı sebebiyle günü kurtarmak adına böyle bir kiralama yöntemine giderken gelecek adına kalıcı bir kaleci düşüncesinde. Öncelik Onana gibi görünse de oyuncu şimdilik buna sıcak bakmıyor.

ASİSTİ BİLE VAR

Bordo mavili forma altında şu ana kadar 4 maça çıkan ve kalesinde 5 gol gören Andre Onana, 1 maçta kalesini gole kapadı. Gaziantep FK maçında ise hanesine asist yazdırdı.

