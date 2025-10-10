Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de denizden ceset çıkarıldı! Ölen şahsın kimliği belli oldu

İzmir'de denizden ceset çıkarıldı! Ölen şahsın kimliği belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de denizden ceset çıkarıldı! Ölen şahsın kimliği belli oldu
İzmir, Karşıyaka, Bostanlı, Ceset, Engelli, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Bostanlı vapur iskelesi yakınlarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Bölgeye gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan cansız bedenin, 34 yaşındaki engelli İbrahim Aslan'a ait olduğu tespit edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Bostanlı Vapur İskelesi yakınlarında, bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri yönlendirildi.

İzmir'de denizden ceset çıkarıldı! Ölen şahsın kimliği belli oldu - 1. Resim

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkartılan cesedin engelli İbrahim Aslan'a (34) ait olduğu tespit edildi. Aslan'ın naaşı, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan psikolojik terapiKaradeniz rüzgara teslim oldu! Kayalara vuran dalgaların boyu 8 metreyi buldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çanakkale'de ormanda yanmış halde ceset bulundu - 3. SayfaÇanakkale'de ormanda yanmış halde ceset bulunduIrak'tan Türkiye'ye getirip sosyal medyada satış yaptılar! 32 milyon TL'lik ürün ele geçirildi - 3. SayfaŞırnak'ta 32 milyon TL'lik kaçak ürün operasyonu!Adana'da operasyon! Otobüste 247 saka kuşuyla yakalandı, milyonluk ceza yedi - 3. SayfaOtobüste 247 kuşla yakalandı, milyonluk ceza yediBursa'da ahırda çıkan yangında onlarca küçükbaş hayvan telef oldu! - 3. SayfaAhırda çıkan yangında onlarca küçükbaş hayvan telef oldu!Bilecik’te adliye çıkışı kavga: Aracını husumetlilerinin üzerine sürdü! - 3. SayfaAracını husumetlilerinin üzerine sürdü!Baturalp Çakmak’ın ani ölümü… Teneffüste bir anda yere yığıldı, kurtarılamadı - 3. SayfaBaturalp Çakmak’ın ani ölümü… Teneffüste bir anda yere yığıldı, kurtarılamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...