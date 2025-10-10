İzmir'de denizden ceset çıkarıldı! Ölen şahsın kimliği belli oldu
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Bostanlı vapur iskelesi yakınlarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Bölgeye gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan cansız bedenin, 34 yaşındaki engelli İbrahim Aslan'a ait olduğu tespit edildi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Bostanlı Vapur İskelesi yakınlarında, bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri yönlendirildi.
CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkartılan cesedin engelli İbrahim Aslan'a (34) ait olduğu tespit edildi. Aslan'ın naaşı, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
