Sarıyer'de denizden ceset çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Temmuz 2025 00:18 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 00:24 - Güncelleme:

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İstanbul Sarıyer'de, Yeniköy İskelesi yakınlarında denizde bir ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri cesedi sudan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Sarıyer'de, iskele yakınlarında denizde ceset bulundu. Yeniköy İskelesi önlerinde ceset olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Durumun bildirildiği Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor. İlgili Haber Bursa'da korkunç olay! Yürüyüşe çıkanlar boğazı kesik ceset buldu

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir