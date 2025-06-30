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Otomobilde 3 ceset ve ölü köpek bulundu! Mersin'de tüyler ürperten olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de bir oto yıkamacıda çalışır vaziyetteki otomobilin içerisinde 3 gencin cesedi ve ölü bir köpek bulundu. Ekipler gençlerin kesin ölüm nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

Gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde çocuklarına ulaşamayan ailelerin müracaatı üzerine Arda G.'ye (22) ait oto yıkama dükkanına giden polis ekipleri, darabası aşağı indirilmiş haldeki dükkandan çalışır vaziyette araç sesi geldiğini duyunca içeriye girdi.

3 GENCİN VE KÖPEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Otomobil içerisinde 3 gencin hareketsiz yattığını gören polis ekipleri, sağlık görevlilerine bilgi verdi. Ekipler bu arada dükkan içerisinde bir köpeğin de öldüğünü belirledi.

Otomobilde 3 ceset ve ölü köpek bulundu! Mersin'de tüyler ürperten olay - 1. Resim

KESİN ÖLÜM NEDENLERİ BELİRLENECEK

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç içerisindeki gençlerin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede ölen gençlerden birinin iş yeri sahibi Arda G. (22) olduğu belirlenirken, diğer 2 gencin ise Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B. (25) oldukları anlaşıldı. Gençlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilde 3 ceset ve ölü köpek bulundu! Mersin'de tüyler ürperten olay - 2. Resim

Kesin ölüm nedenlerinin yapılan incelemelerin ardından belirleneceği ifade edildi.

Otomobilde 3 ceset ve ölü köpek bulundu! Mersin'de tüyler ürperten olay - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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