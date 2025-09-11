Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 7 gündür aranıyordu! Denizden cansız bedeni çıkarıldı

7 gündür aranıyordu! Denizden cansız bedeni çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize girdikten sonra haber alınamayan kadının, 7 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde 7 gün önce denize giren 54 yaşındaki B.D. bir süre sonra gözden kaybolmuş, ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatılmıştı.

KIYIYA YAKIN YERDE BULUNDU

Günlerdir aralıksız sürdürülen çalışmalara, Sahil Güvenlik ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıçları katıldı.
Sabah saatlerinde sürdürülen aramalarda, B.D.'nin cansız bedeni kıyıya yakın bölgede bulundu. Kadının yakınlarının sahildeki endişeli bekleyişi, acı haberle sona erdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji'den son rapor: Hafta sonu havalar serinleyecek mi?Sarıyer Spor ile Sarıyer İçecek sponsorluk anlaşmasına imza attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın dolu çanta kayboldu! İçindeki nişan hatırası hepsini kurtardı - Gündemİçindeki nişan hatırası hepsini kurtardıTers yönde gidip herkesi tehlikeye attı! Bahanesi saç baş yoldurur - GündemTers yönde gidip herkesi tehlikeye attı2 belediye daha AK Parti'ye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - Gündem2 belediye daha AK Parti'ye geçti!Balıklı Rum Hastanesi'nde silahlar konuştu! Eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez'e 4. saldırı - GündemEğlence mekanı sahibine 4. saldırı!Mahkemeden kongre kararı! CHP'liler "Kayyımlık bitmiştir" dedi; Gürsel Tekin meydan okudu - GündemKayyımlık bitti mi? Gürsel Tekin meydan okuduKurultay soruları havada kaldı! Kılıçdaroğlu'ndan tek kelime yok - GündemKılıçdaroğlu'ndan tek kelime yok!
Sonraki Haber Yükleniyor...