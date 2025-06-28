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Serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Boğulma, Serinlemek, Genç, Deniz, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde serinlemek için denize giren 15 yaşındaki Muhammet Efe Kol, boğuldu.

15 yaşındaki Muhammet Efe Kol, ilçeye bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında kuzenleriyle birlikte serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Kol, gözden kayboldu.

Serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıkarıldı - 1. Resim

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Muhammet Efe Kol'a ulaşıldı. Ekipler tarafından denizden çıkartılan genç ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet Efe Kol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıkarıldı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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