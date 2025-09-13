Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İETT otobüsü bir anda alev aldı! Yolcular canını zor kurtardı

İETT otobüsü bir anda alev aldı! Yolcular canını zor kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İETT otobüsü bir anda alev aldı! Yolcular canını zor kurtardı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ümraniye'de seyir halindeki bir İETT otobüsü, sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otobüsü durduran şoför, yolcuları son anda tahliye ederken; büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

İstanbul Ümraniye'de sabahın erken saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Saat 07.45 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, şoför Abdullah Sevindik aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

İETT otobüsü bir anda alev aldı! Yolcular canını zor kurtardı - 1. Resim

OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, otobüs kullanılamaz hale gelerek hurdaya döndü.

Öte yandan, yangın sırasında otobüsten patlama sesleri geldiği öğrenildi.

İETT otobüsü bir anda alev aldı! Yolcular canını zor kurtardı - 2. Resim

ARKADAN GELEN ARAÇ KORNAYLA DURDURMUŞ

Yangın sırasında otobüsün içinde olan Kenan Sevil, "Otobüsle ilerliyorduk, arkadan korna sesi geldi araba durdurdu bizi. Dumanlar çıkıyordu arka sağa lastikten. Durduk, şoför iki tane yangın söndürme tüpünü aldı sıkmaya başladı. İçerisi duman oldu. Sakince indik sonra itfaiyeyi aradık. Yangın büyüdü, itfaiye geldi. Biz terk ettik otobüsü Ataşehir‘e gidiyordum" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

