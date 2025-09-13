İETT otobüsü bir anda alev aldı! Yolcular canını zor kurtardı

İstanbul Ümraniye'de sabahın erken saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Saat 07.45 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, şoför Abdullah Sevindik aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, otobüs kullanılamaz hale gelerek hurdaya döndü.

Öte yandan, yangın sırasında otobüsten patlama sesleri geldiği öğrenildi.

ARKADAN GELEN ARAÇ KORNAYLA DURDURMUŞ

Yangın sırasında otobüsün içinde olan Kenan Sevil, "Otobüsle ilerliyorduk, arkadan korna sesi geldi araba durdurdu bizi. Dumanlar çıkıyordu arka sağa lastikten. Durduk, şoför iki tane yangın söndürme tüpünü aldı sıkmaya başladı. İçerisi duman oldu. Sakince indik sonra itfaiyeyi aradık. Yangın büyüdü, itfaiye geldi. Biz terk ettik otobüsü Ataşehir‘e gidiyordum" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.