CHP, İstanbul’daki mitingleri Saraçhane’de 18-19 Mart’taki programla noktalayacak. Etkinlikler konserlerle tamamlanacak, partililer otobüslerle alana taşınacak.

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte başlattığı mitinglerin İstanbul ayağını noktalamaya hazırlanıyor.

Saraçhane’de yapılacak miting, 18 Mart’ta başlayacak ve İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’a kadar devam edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de 18’ini 19’una bağlayan gece yarısı kürsüye çıkarak konuşma yapacağı ifade ediliyor.

BAZI SANATÇILAR KONSER VERECEK

İki gün sürecek mitingin konser havasında geçeceğini ifade eden CHP kurmayları, bir yıl boyunca mitinglerde şarkıları çalınan Zülfü Livaneli, İlkay Akkaya ile birlikte Suavi ve Arif Sağ gibi bazı sanatçıların konser verebileceğini belirtti.

İl mitinglerinin devam edeceği öğrenilirken, parti içerisinde artık bu etkinliklerin tamamen bitirilmesi gerektiğini savunanlar olduğu belirtiliyor. 100’üncü mitingin Çanakkale’de yapılacağını hatırlatan parti kurmayları, partide bu konuda da fikir ayrılığı yaşandığını açıkladı. CHP kurmayları, yeteri kadar miting yapıldığı ve artık etkisini kaybettiği yönünde yorumlar yapanlar kadar “Seçmenle teması artırıyor, devam etmeli” görüşünü savunanlar olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan, Saraçhane mitinginin kalabalık gözükmesi için başta çevre iller ve büyükşehirler olmak üzere birçok şehirden partililerin otobüslerle İstanbul’a getirileceği öğrenildi.

