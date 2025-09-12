Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! 2 kişi hastanelik oldu

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! 2 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cemal Reşit Rey Konser Salonu&#039;nda yangın! 2 kişi hastanelik oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından salonun bodrum katında başlatılan tadilat sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, binadaki dumanı tahliye etti.

Dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 920 bin liraya yükseldiMarmaray Yenikapı durağında intihar! Resmi açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Marmaray Yenikapı durağında intihar! Resmi açıklama geldi - GündemMarmaray'da intihar! Resmi açıklama geldiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Tarihimizin kara lekesi! - GündemErdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Tarihimizin kara lekesi!Hastanede büyük skandal! Hayali tedaviyle haksız kazanç iddiası - GündemHayali tedaviyle 'haksız kazanç' iddiasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul sözleri: Türk-İslam coğrafyasının ortak zenginliği - Gündem"İstanbul, Türk-İslam coğrafyasının ortak zenginliği"CHP'de gözler 15 Eylül'de! "Kılıçdaroğlu ile görüştüm" deyip anlattı... - Gündem"Kılıçdaroğlu ile görüştüm" deyip anlattı...Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın rüşvet deposu ifşa oldu! Külçe külçe altınlar, tomar tomar dövizler... - GündemTutuklu başkanın rüşvet deposu ifşa oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...