Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! 2 kişi hastanelik oldu

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından salonun bodrum katında başlatılan tadilat sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, binadaki dumanı tahliye etti.

Dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.