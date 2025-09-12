Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! 2 kişi hastanelik oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından salonun bodrum katında başlatılan tadilat sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, binadaki dumanı tahliye etti.
Dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar