Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası çok sert sözler! "Bu senaryoyu Aziz Yıldırım yazsa..."

Şampiyonlar Ligi'ne play-off turu rövanş maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup olarak veda eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini resmen 18 yıla çıkardı. Kritik karşılaşmada sarı-lacivertlilerin yediği golün Kerem Aktürkoğlu'ndan gelmesi ise gündem oldu.

Fenerbahçe'ye transferi adeta yılan hikayesine dönen milli futbolcunun attığı gol sonrası sevinmemesi ve maç sonu galibiyet pozuna girmemesi "Bu transfer artık bitti" yorumlarına neden olurken; futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den maç sonrası çok sert açıklamalar geldi.

"TAM ALİ KOÇ FENERBAHÇE'Sİ"

YouTube'daki Neo Spor kanalında Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesini yorumlayan Çelikler, atılan golün Kerem Aktürkoğlu'ndan gelmesine dikkat çekerek "Kerem'in golüyle elenmek tam Ali Koç Fenerbahçe'si, tam" dedi.

"ŞIMARIP TEKLİFİNİ DÜŞÜRÜNCE..."

Sarı-lacivertlilere olası transferi yılan hikayesine dönen milli futbolcu Aktürkoğlu'nun attığı golle Fenerbahçe'yi elemesinin yazılabilecek en kötü senaryo olduğunu ve bunun da gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Çelikler, şunları söyledi:

"Düşünsene bir futbolcu var. Bir takımda oynuyor. O takımdan o futbolcuyu alacaksın. Kulüp diyor ki bir eşleşmeye bakalım. Tesadüf bu ya, o kulüple eşleşiyorsun. Kulüp diyor ki ben sana bu turda satmayacağım. Sen de diyorsun ki şimdi ben alayım, gerekirse oynatmayayım. Onlar da tamam diyorlar ama sen o sırada şımarıp, teklifini 5 milyon euro düşüğe çekince adam da futbolcuyu iki maçta da ilk 11 oynatıyor."

"SENARYOYU AZİZ YILDIRIM YAZSA..."

"Senin bu şımarıklık yüzünden almadığın futbolcunun golüyle eleniyorsun. Aziz Yıldırım yazsa bu senaryoyu 'Benim yazdığım çok belli oldu. Arada bir şey olsun' der."