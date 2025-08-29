Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? En güçlü aday İsmail Kartal ama...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi hayal kırıklığı ile sona erdi. Kulüp Portekizli hoca ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kararın arkasındaki sebebin Mourinho'nun Benfica maçı öncesi ve sonrası söylediği sözler olduğu tahmin ediliyor. Tecrübeli hoca başarısız damgasını üstünden atmak için sürekli yönetimi hedef alıyordu. Jose Mourinho'nun transfer yapılmaması ve yönetimin Şampiyonlar Ligi'ni önemsemediği iddiası bardağı taşıran son damla oldu. Ardından gelen mağlubiyet ve eleştirilerin ardından giden ilk isim hoca oldu. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak, İsmail Kartal geliyor mu, aday listesinde hangi isimler var? İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Sadece Fenerbahçeliler değil tüm futbolseverler şu sıralar bu sorunun cevabına odaklandı. Listede adı geçen ilk ismin İsmail Kartal olduğu iddia edildi. Ardından Aykut Kocaman'ın da yeniden takımın başına getirilme ihtimali olduğu düşünüldü.

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen isimlerden biri de Milli Takım'ımızın başındaki isim Vincenzo Montella...

Onun dışında Fenerbahçe efsanelerinden Volkan Demirel ve Emre Bölezoğlu'nun da konuşulan isimler arasında olduğu iddia edildi.

MOURİNHO NEDEN GİTTİ?

Jose Mourinho, yönetimi transfer beceriksizliğiyle suçlayıp, kendi hatalarını örtbas etmeye çalıştı.