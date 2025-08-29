Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? En güçlü aday İsmail Kartal ama...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe son dakika haberleri... Sarı lacivertlilerde flaş gelişmeler peş peşe yaşandı. Seçime hazırlanan Ali Koç ve ekibi Benfica maçı sonrası kendilerini eleştiren Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı aldı. Taraftar ise Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? sorusuna cevap arıyor. En güçlü aday elbette ki İsmail Kartal ama öne çıkan diğer 4 isim de dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi hayal kırıklığı ile sona erdi. Kulüp Portekizli hoca ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kararın arkasındaki sebebin Mourinho'nun Benfica maçı öncesi ve sonrası söylediği sözler olduğu tahmin ediliyor. Tecrübeli hoca başarısız damgasını üstünden atmak için sürekli yönetimi hedef alıyordu. Jose Mourinho'nun transfer yapılmaması ve yönetimin Şampiyonlar Ligi'ni önemsemediği iddiası bardağı taşıran son damla oldu. Ardından gelen mağlubiyet ve eleştirilerin ardından giden ilk isim hoca oldu. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak, İsmail Kartal geliyor mu, aday listesinde hangi isimler var? İşte son dakika Fenerbahçe haberleri... 

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? En güçlü aday İsmail Kartal ama... - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK? 

Sadece Fenerbahçeliler değil tüm futbolseverler şu sıralar bu sorunun cevabına odaklandı. Listede adı geçen ilk ismin İsmail Kartal olduğu iddia edildi. Ardından Aykut Kocaman'ın da yeniden takımın başına getirilme ihtimali olduğu düşünüldü.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? En güçlü aday İsmail Kartal ama... - 2. Resim

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen isimlerden biri de Milli Takım'ımızın başındaki isim Vincenzo Montella...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? En güçlü aday İsmail Kartal ama... - 3. Resim

Onun dışında Fenerbahçe efsanelerinden Volkan Demirel ve Emre Bölezoğlu'nun da konuşulan isimler arasında olduğu iddia edildi. 

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? En güçlü aday İsmail Kartal ama... - 4. Resim

MOURİNHO NEDEN GİTTİ?

Jose Mourinho, yönetimi transfer beceriksizliğiyle suçlayıp, kendi hatalarını örtbas etmeye çalıştı. 

 

