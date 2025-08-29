Mourinho’nun tazminatı ne kadar? Fener son dakika, işte ödenecek para...

Fenerbahçe yine Şampiyonlar Ligi’ne gidemedi, hasret 17 yıla çıktı. Taraftar öfkeli herkes aynı şeyi konuşuyor 'Yönetim İstifa'... Peki Benfica maçı sonrası ne oldu? Jose Mourinho, yönetimi transfer beceriksizliğiyle suçlayıp, kendi hatalarını örtbas etmeye çalıştı ama olmadı. Fenerbahçe aldığı son dakika kararı sonra Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Futbol camiası bu haberle çalkalanırken Fener taraftarı yeni hocanın kim olacağını merak ediyor. Öte yandan Mourinho'nun tazminatı ne kadar? yönünde aramalar var. İşte detaylar...

ALİ KOÇ VE MOURINHO ARASINDA NE OLDU?

Jose Mourinho, Benfica yenilgisinin ardından yaptığı basın toplantısında Beşiktaş’ın sahası Tüpraş Stadı’nda oynanacak 2026 Avrupa Ligi finalini hedef göstererek taraftarın ağzına bal çalıp, bombayı da Ali Koç’a attı. Jose Mourinho ile Başkan Ali Koç arasında Portekizlinin Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalarla yükselen tansiyon, karşılaşma sonrası tavan yaptı. Ali Koç ve ekibi bir yandan seçime hazırlanırken, bir yandan da Mourinho’nun dayattığı transferleri bitirme çabasına girmişti.

Peş peşe gelen eleştirilerin ardından yönetim Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

MOURİNHO'NUN TAZMİNATI NE KADAR?

Mourinho’nun Fenerbahçe sözleşmesinde öngörülen tazminat ne kadar? sorusu merak ediliyordu, işte detaylar... Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde, kulübün tek taraflı fesih durumunda ödenecek tazminat bedeli yaklaşık 15 milyon Euro olarak belirlenmiş. Bu Mourinho'nun görevden alması halinde ödemesi gereken bir rakam.

Fakat bazı kaynaklar bu bedelin 30 milyon Euro'ya kadar çıkabileceğini öne sürüyor. Bu fark, sözleşmenin detaylarına ve olası ek yükümlülüklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.