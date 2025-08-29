Fenerbahçe, Mourinho'yu gönderdi! Hissesi değer kazandı

Fenerbahçe, Temmuz 2024'te göreve getirdiği teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

MOURINHO GİTTİ, HİSSELER HAREKETLENDİ

Mourinho'nun kovulması borsada işlem gören Fenerbahçe hisselerini pozitif etkiledi. Sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırmasını duyurmasının ardından Fenerbahçe hisseleri yüzde 6’dan fazla değer kazandı.