Son dakika... Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Taraftarın hedefinde yönetim var. Ali Koç gider mi kalır mı, Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığına aday mı, Sadettin Saran aday listesinde var mı, Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman, kaç gün kaldı? gibi sorulara cevap aranıyor. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri ve ayrıntılar...

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin merakla beklenen başkanlık seçimi, 13 - 14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. İlk toplantıda yeterli katılım sağlanamazsa, kongre 20 - 21 Eylül tarihlerinde ikinci kez bir araya gelecek. Bu tarihlerde kulüp üyeleri, yeni başkanı belirlemek için sandığa gidecek.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNE KAÇ GÜN KALDI?

Heyecan dorukta taraftar Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine kaç gün kaldığını da merak ediyor. Ali Koç seçimin 13 - 14 Eylül'de yapılacağını belirtmişti. Buna göre seçime 15 gün kaldı.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

Fenerbahçe başkanlık seçiminde mevcut başkan Ali Koç yeniden aday olacak. Sarı lacivertli yönetimi devralmak için başka talipler de var. Ali Koç'un karşısına geçecek isimler arasında Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve iş adamı Saadettin Saran var.

AZİZ YILDIRIM ADAY MI?

Taraftarın sık sık Aziz Başkan sloganları attığı Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın aday olup olmadığı da merak edilen konulardan bir diğeriydi. Şuan için Yıldırım'ın başkanlığa aday olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde durum ne olur bilinmez.