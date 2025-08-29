Sınıfta kaldılar! Benfica'ya elenen Fenerbahçe bir kere daha hüsranı yaşıyor

M. EMİN ULUÇ - Fenerbahçe yine Şampiyonlar Ligi’nin uzağında kaldı, olan başkan Ali Koç’a oldu. Jose Mourinho, yönetimi transfer beceriksizliğiyle suçlayıp, kendi hatalarını örtbas etmeye çalışırken, eleştiri okları başkan Koç’un üzerinde yoğunlaştı. Sarı lacivertli camiada Portekizli hocaya yönelik tepkiler olsa da asıl suçlu Ali Koç ve yönetimi olarak gösteriliyor. Jose Mourinho, Beşiktaş’ın sahası Tüpraş Stadı’nda oynanacak 2026 Avrupa Ligi finalini hedef göstererek taraftarın ağzına bal çalarken, bombayı da Ali Koç’un kucağına bıraktı.

BAŞKAN DÜŞÜNSÜN

Jose Mourinho ile Başkan Ali Koç arasında Portekizlinin Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalarla yükselen tansiyon, karşılaşma sonrası tavan yaparken yönetimi ateş aldı. Ali Koç ve ekibi bir yandan 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü seçime hazırlanırken, bir yandan da Mourinho’nun dayattığı transferleri bitirme çabasında. Kerem için Benfica ile temasları sürdüren sarı lacivertliler, ofansif orta saha için de yenide Asensio ve Christantus Uche’nin peşine düştü. Zaman ise Fenerbahçe’nin aleyhine işliyor.

DERSİNE ÇALIŞMAMIŞ

F.Bahçe sezon başı kampında da Benfica’ya 3-2 yenilmiş ve rakibin golleri duran toptan gelmişti. Mou, “Henüz duran top çalışmadık, problem yok” demişti. Ama Lizbon’daki maçta duran toplara vuran yine hep Benfica’ydı.

FENER'İN ELİ TORBADA

Benfica’ya elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek olan Fenerbahçe’nin rakipleri bugün belli olacak. Kura çekimi saat 14.00’te yapılacak. Kuraya 2. torbadan girecek olan sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Roma, Porto, Devler Ligi’nde elediği Feyenoord ve Lille gibi takımlar var.